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Названы фамилии возможных преемников Путина
15 Апреля 2017, 16:14 | В России
Британская Financial Times пишет, что все понимают, что Путин идет на выборы и выигрывает их, но к концу следующего срока ему 71, а кто будет преемником большой вопрос.
Путин не торопится и «широко забрасывает сети». По данным Financial Times, кроме Медведева, который сейчас подвергается нападкам, рассматриваются такие фигуры, как замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр экономического развития Максим Орешкин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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