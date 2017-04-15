Названы фамилии возможных преемников Путина

Британская Financial Times пишет, что все понимают, что Путин идет на выборы и выигрывает их, но к концу следующего срока ему 71, а кто будет преемником большой вопрос.

Путин не торопится и «широко забрасывает сети». По данным Financial Times, кроме Медведева, который сейчас подвергается нападкам, рассматриваются такие фигуры, как замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и министр экономического развития Максим Орешкин.