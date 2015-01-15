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Многие высокопоставленные российские чиновники проигнорировали слова президента
Журналисты выяснили, кто из губернаторов, депутатов и сенаторов хорошо отдохнул на заграничных курортах. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Большинство губернаторов, парламентариев и федеральных чиновников провели новогодние каникулы в России, прислушавшись к неофициальной установке федерального центра воздержаться от заграничных поездок в период экономических осложнений и международных санкций. Некоторые из представителей власти, по данным «Известий», все же нарушили негласные рекомендации и провели отпуск в странах Евросоюза и Персидского залива.
Несколько глав регионов провели Новый год вдали от родных мест. Глава Псковской области Андрей Турчак посетил курорт Санкт-Мориц в Швейцарии. Глава Татарстана Рустам Минниханов отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах. А глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов отправился в Италию.
Легендарный Санкт-Мориц расположен на высоте 1856 м над уровнем моря в обрамлении озер Верхнего Энгадина. Турчак остановился в отеле Kulm, где средняя цена за номер составляет от €3 тыс. в сутки. Годовой доход губернатора составил в 2013 году 10,9 млн рублей.
Вопрос «Известий» про отдых в Швейцарии губернатору Псковской области не понравился. Он ответил довольно жестким тоном, что это его личное дело.
- Если ограничения будут, значит, будем проводить Новый год дома. Но пока это личный выбор каждого, - добавил Андрей Турчак, отказавшись вдаваться в дальнейшие подробности и называть стоимость своего путешествия.
В Санкт-Морице провел отпуск также вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, проживавший в отеле Badrutts (средняя цена за номер - €2,5 тыс. в сутки. - «Известия»). По информации редакции, накануне Нового года чиновник получил премию в 1,5 млн рублей, на которые, видимо, и решил отдохнуть от работы.
- Мы пока прокомментировать это не готовы, - ответили на вопрос «Известий» в приемной Габдрахманова.
Мобильный телефон самого чиновника не отвечал.
Не удалось получить комментарий и у главы Татарстана Рустама Минниханова, пресс-служба которого оказалась не готова оперативно ответить на запрос «Известий».
А вот Леонид Маркелов объяснил свой выбор места отдыха желанием показать своим детям Италию, ее культуру и традиции.
Вице-губернатор Орловской области Александр Рявкин сам рассказал о поездке в социальной сети. В разгар новогодних каникул он разместил на своей странице фото с чешского курорта Карловы Вары с пояснением: «Новый год традиционно отметили в «Гранд Пуппе». Это самый лучший ресторан в Карловых Варах. Фуа-гра здесь - нечто божественное!» Фотография была удалена после критики, появившейся сначала в сети, а затем и в федеральных СМИ, а сам чиновник сделал заявление, что готов уйти в отставку и заняться семейным бизнесом.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил «Известиям», что не разделяет выбор своего подчиненного и сам провел выходные в родной Орловской области.
Из членов Совета Федерации хорошо провел время, в частности, зампред комитета по конституционному законодательству Константин Добрынин. Он практически все праздники публиковал в Facebook фотографии с побережья какой-то теплой морской страны.
- Это Крым? - интересовались у парламентария френды и подписчики, но ответа не получали.
Депутат Госдумы Александр Сидякин, судя по фотографиям в соцсетях, отдыхал в Андах.
Не изменил своей традиции и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, встретивший 2015 год в собственном шале в Куршевеле.
- Любой благоразумный госслужащий должен соотносить свои действия с тем, что происходит в мире, в стране, и принимать адекватные решения, а если он на это не способен, то ему нужно подумать о смене работы. Если он и на это не способен, то дело за врачом - так прокомментировал загранотдых чиновников «Известиям» первый заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Николай Булаев.
- У нас во фракции все все понимают. Лично я не помню, когда в последний раз был за границей, а новогодние праздники провел у себя в Рязанской области: встречался с избирателями, открывал детский сад, побывал в школе и даже съездил на охоту. Просто мне не нравится заграница, - рассказал парламентарий.
А вот в КПРФ и ЛДПР решение не посещать другие государства было принято на уровне думских фракций.
- Руководство Госдумы никаких официальных рекомендаций не давало, но мы приняли такое решение на уровне фракции: провести все новогодние праздники в России, - пояснил «Известиям» глава юрслужбы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев.
- Владимир Вольфович всегда дает установку депутатам отдыхать на территории РФ. У нас партия мобильная, нас могут в любой момент собрать, - рассказал член фракции ЛДПР в Госдуме Александр Шерин, по мнению которого отдыхать за рубежом сегодня непатриотично.
Губернаторы, оставшиеся в России, провели праздники в рабочем режиме. Среди них глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Башкирии Рустэм Хамитов, Краснодарского края - Александр Ткачев, Волгоградской области - Андрей Бочаров и др.
- У меня праздников не было. Все это время я занимался решением проблем и социально-экономических вопросов. А вообще отдыхать надо в России, у нас много прекрасных мест, например Сочи и Домбай, - заявил врио главы Брянской области Александр Богомаз.
- Комментировать поступки своих коллег я не могу. Лично я провел Новый год в России и уже 3 января вышел на работу. В праздники вообще хорошо работается, потому что есть время спокойно поразмышлять, спокойно пообщаться со своими заместителями. А 5 января к нам прилетал министр МЧС Владимир Пучков, с которым мы тоже плодотворно поработали, - заявил глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.
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Комментарии
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Псевдоним11:13, 16.01.2015#
премию в 1, 5 млн рублей, кому то всю жизнь горбатится, а тут премия и за что!!!! за доблестный труд? Вот интересно было бы узнать, что они сделали такого ценного? Видимо и зарплата у них так же ляма по полтора два? Тогда им до лампочки и кризис и санкции. Лишь бы до повышенной пенсии досидеть, да наворовать по больше
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Старший Товарищ10:53, 16.01.2015#
Как же они так могут? Там же все подряд "враги"! А они сами к ним в объятия лезут! Их же там всех завербуют и перевербуют! Вот вам и готовыые "инстранные агенты". Как же их после этого к нашим серетам допускать? Или "враги" только для 86%, которые верят телевичкам?
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ПсевдонимВетеран17:38, 16.01.2015#
Дело президента - внешнеэкономическая или, скорее, внешне политическая деятельность, всё внутриполитическое или внутри экономическое - дело председателя правительства! И не надо путать и винить во всём Путина! Ему часто просто приходится вмешиваться в профессиональные дела Медведева! Он -то чем занимается? Его не видно и не слышно! Вся ответственность, и народу так кажется, на Путине!
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Старший Товарищ18:11, 16.01.2015#
Хоть в Ветеран, но поянть, кто чем занимается, и кто за что отвечает, а уж тем более, кто на кого учился, видимо, не каждый ветеран в состоянии. Вот эти "ветераны" и составляют те самые 86%, о котрых так много пишут. Хотя, и эти проценты вывели точно такие же "ветераны", только ещё более холуйского типа.
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Старший Товарищ20:13, 16.01.2015#
362, вы тоже неправильно понимаете, как и все эти 86%. Это ВАША проблема. Не моя. Беда в том, что люди разучилсь, или никогда не умели отличать причин от следствий. Это о вас, о 86%.
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Маргарет Тетчер19:06, 21.01.2015#
Все правильно понял, 85% населения в этой стране лишние. Для охраны ТРУБы хватит и 30 миллионов.
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П. . . . д и не краснеют, в ангелов играют, садики открывают, чуть ли не снег говном по утрам чистят а потом премию накидывают в 1, 5 ляма. . . крысы они и есть крысы.