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Многие высокопоставленные российские чиновники проигнорировали слова президента

15 Января 2015, 17:25 | В России

Журналисты выяснили, кто из губернаторов, депутатов и сенаторов хорошо отдохнул на заграничных курортах. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Большинство губернаторов, парламентариев и федеральных чиновников провели новогодние каникулы в России, прислушавшись к неофициальной установке федерального центра воздержаться от заграничных поездок в период экономических осложнений и международных санкций. Некоторые из представителей власти, по данным «Известий», все же нарушили негласные рекомендации и провели отпуск в странах Евросоюза и Персидского залива.

Несколько глав регионов провели Новый год вдали от родных мест. Глава Псковской области Андрей Турчак посетил курорт Санкт-Мориц в Швейцарии. Глава Татарстана Рустам Минниханов отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах. А глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов отправился в Италию.

Легендарный Санкт-Мориц расположен на высоте 1856 м над уровнем моря в обрамлении озер Верхнего Энгадина. Турчак остановился в отеле Kulm, где средняя цена за номер составляет от €3 тыс. в сутки. Годовой доход губернатора составил в 2013 году 10,9 млн рублей.

Вопрос «Известий» про отдых в Швейцарии губернатору Псковской области не понравился. Он ответил довольно жестким тоном, что это его личное дело.

- Если ограничения будут, значит, будем проводить Новый год дома. Но пока это личный выбор каждого, - добавил Андрей Турчак, отказавшись вдаваться в дальнейшие подробности и называть стоимость своего путешествия.

В Санкт-Морице провел отпуск также вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, проживавший в отеле Badrutts (средняя цена за номер - €2,5 тыс. в сутки. - «Известия»). По информации редакции, накануне Нового года чиновник получил премию в 1,5 млн рублей, на которые, видимо, и решил отдохнуть от работы.

- Мы пока прокомментировать это не готовы, - ответили на вопрос «Известий» в приемной Габдрахманова.

Мобильный телефон самого чиновника не отвечал.

Не удалось получить комментарий и у главы Татарстана Рустама Минниханова, пресс-служба которого оказалась не готова оперативно ответить на запрос «Известий».

А вот Леонид Маркелов объяснил свой выбор места отдыха желанием показать своим детям Италию, ее культуру и традиции.

Вице-губернатор Орловской области Александр Рявкин сам рассказал о поездке в социальной сети. В разгар новогодних каникул он разместил на своей странице фото с чешского курорта Карловы Вары с пояснением: «Новый год традиционно отметили в «Гранд Пуппе». Это самый лучший ресторан в Карловых Варах. Фуа-гра здесь - нечто божественное!» Фотография была удалена после критики, появившейся сначала в сети, а затем и в федеральных СМИ, а сам чиновник сделал заявление, что готов уйти в отставку и заняться семейным бизнесом.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил «Известиям», что не разделяет выбор своего подчиненного и сам провел выходные в родной Орловской области.

Из членов Совета Федерации хорошо провел время, в частности, зампред комитета по конституционному законодательству Константин Добрынин. Он практически все праздники публиковал в Facebook фотографии с побережья какой-то теплой морской страны.

- Это Крым? - интересовались у парламентария френды и подписчики, но ответа не получали.

Депутат Госдумы Александр Сидякин, судя по фотографиям в соцсетях, отдыхал в Андах.

Не изменил своей традиции и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, встретивший 2015 год в собственном шале в Куршевеле.

- Любой благоразумный госслужащий должен соотносить свои действия с тем, что происходит в мире, в стране, и принимать адекватные решения, а если он на это не способен, то ему нужно подумать о смене работы. Если он и на это не способен, то дело за врачом - так прокомментировал загранотдых чиновников «Известиям» первый заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Николай Булаев.

- У нас во фракции все все понимают. Лично я не помню, когда в последний раз был за границей, а новогодние праздники провел у себя в Рязанской области: встречался с избирателями, открывал детский сад, побывал в школе и даже съездил на охоту. Просто мне не нравится заграница, - рассказал парламентарий.

А вот в КПРФ и ЛДПР решение не посещать другие государства было принято на уровне думских фракций.

- Руководство Госдумы никаких официальных рекомендаций не давало, но мы приняли такое решение на уровне фракции: провести все новогодние праздники в России, - пояснил «Известиям» глава юрслужбы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев.

- Владимир Вольфович всегда дает установку депутатам отдыхать на территории РФ. У нас партия мобильная, нас могут в любой момент собрать, - рассказал член фракции ЛДПР в Госдуме Александр Шерин, по мнению которого отдыхать за рубежом сегодня непатриотично.

Губернаторы, оставшиеся в России, провели праздники в рабочем режиме. Среди них глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Башкирии Рустэм Хамитов, Краснодарского края - Александр Ткачев, Волгоградской области - Андрей Бочаров и др.

- У меня праздников не было. Все это время я занимался решением проблем и социально-экономических вопросов. А вообще отдыхать надо в России, у нас много прекрасных мест, например Сочи и Домбай, - заявил врио главы Брянской области Александр Богомаз.

- Комментировать поступки своих коллег я не могу. Лично я провел Новый год в России и уже 3 января вышел на работу. В праздники вообще хорошо работается, потому что есть время спокойно поразмышлять, спокойно пообщаться со своими заместителями. А 5 января к нам прилетал министр МЧС Владимир Пучков, с которым мы тоже плодотворно поработали, - заявил глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Путин  новый год  чиновники  отдых  туризм  праздники 






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Комментарии

  • Псевдоним08:25, 16.01.2015#

    П. . . . д и не краснеют, в ангелов играют, садики открывают, чуть ли не снег говном по утрам чистят а потом премию накидывают в 1, 5 ляма. . . крысы они и есть крысы.

  • Юра Квакин13:42, 16.01.2015#

    Щелкоперы вонючие раскопали "компромат" на достойных людей !!Какое президенту собачье дело где отдыхали слуги народа после непосильных трудов на благо народное !! Они-же круглосуточно думали о простых людях , даже отдыхая в куршавелях !!

  • ПсевдонимВетеран17:28, 16.01.2015#

    Юмор - это хорошо!!

  • Юра Квакин23:51, 16.01.2015#

    А как вы догадались , господин ветеран битвы за электоратэтих слуг народных ??

  • приморский08:30, 16.01.2015#

    премии чиновникам по 1, 5-2 млн. . . а дотационных регионах!

  • Псевдоним11:13, 16.01.2015#

    премию в 1, 5 млн рублей, кому то всю жизнь горбатится, а тут премия и за что!!!! за доблестный труд? Вот интересно было бы узнать, что они сделали такого ценного? Видимо и зарплата у них так же ляма по полтора два? Тогда им до лампочки и кризис и санкции. Лишь бы до повышенной пенсии досидеть, да наворовать по больше

  • Eru13:47, 16.01.2015#

    Как за что премия, за преданность великому Пу. Он же их покупает с потрохами за наш счёт. И ещё даёт воровать, чтобы был на всех компромат. Так истинные чекисты только и могут строить демократию.

  • Гость08:59, 16.01.2015#

    А наш - то на шоппинге в дубаях парился!

  • ккк09:38, 16.01.2015#

    Ну не фига себе премия в 1, 5 ляма. . . . что это пир во время чумы, господа народные служители???

  • П П10:12, 16.01.2015#

    "Слова президента. . . " и слова Крылова : А Васька слушает да ест. . .

  • Старший Товарищ10:53, 16.01.2015#

    Как же они так могут? Там же все подряд "враги"! А они сами к ним в объятия лезут! Их же там всех завербуют и перевербуют! Вот вам и готовыые "инстранные агенты". Как же их после этого к нашим серетам допускать? Или "враги" только для 86%, которые верят телевичкам?

  • Псевдоним11:13, 16.01.2015#

    Путина и всю его свору надо судить и отправлять в Магадан на пожизненный отдых за государственный счет

  • vlaeksј11:27, 16.01.2015#

    Наши чиновники открыто послылают своего президента на все четыре стороны, а он это все мягко говоря проглатывает. Вопрос. Нафига нам такой президент?

  • Eru13:49, 16.01.2015#

    Да не, на самом деле чиновники слушаются президента. Просто все эти грозные журения чиновников трёп исключительно для нас смертных.

  • Старший Товарищ13:56, 16.01.2015#

    Единственный, кто из вас всех тут понимает сущность вещей - это ERU. Соершенно верный вывод!

  • 36212:03, 16.01.2015#

    Правильно и сделали, не все губеры наворовали столько, что бы стать нерукопожатными и невыездными, у них ещё все впереди и путинский указ для них не указ.

  • ПсевдонимВетеран17:38, 16.01.2015#

    Дело президента - внешнеэкономическая или, скорее, внешне политическая деятельность, всё внутриполитическое или внутри экономическое - дело председателя правительства! И не надо путать и винить во всём Путина! Ему часто просто приходится вмешиваться в профессиональные дела Медведева! Он -то чем занимается? Его не видно и не слышно! Вся ответственность, и народу так кажется, на Путине!

  • Старший Товарищ18:11, 16.01.2015#

    Хоть в Ветеран, но поянть, кто чем занимается, и кто за что отвечает, а уж тем более, кто на кого учился, видимо, не каждый ветеран в состоянии. Вот эти "ветераны" и составляют те самые 86%, о котрых так много пишут. Хотя, и эти проценты вывели точно такие же "ветераны", только ещё более холуйского типа.

  • 36219:02, 16.01.2015#

    Старший товарищ, как я понял у нас в сране одна проблема-это 80-85% населения, не так-ли?

  • Старший Товарищ20:13, 16.01.2015#

    362, вы тоже неправильно понимаете, как и все эти 86%. Это ВАША проблема. Не моя. Беда в том, что люди разучилсь, или никогда не умели отличать причин от следствий. Это о вас, о 86%.

  • Маргарет Тетчер19:06, 21.01.2015#

    Все правильно понял, 85% населения в этой стране лишние. Для охраны ТРУБы хватит и 30 миллионов.

  • Fyyf14:27, 16.01.2015#

    Премии в 1. 5 млн. р. ??? Круто живут слуги народа! Что же им не отдыхать в Италии, в Швейцарии??? Пос**ра**ли они на всю Россию и на её народ! Ненавижу!

  • Псевдоним15:34, 16.01.2015#

    Ау! Слуги, вы где? Хозяин-то ваш дома. На Куршавель не заработал. Вернитесь на службу, пожалста. . .

  • Псевдоним15:17, 16.01.2015#

    Пока чиновники не будут отдыхать, лечиться, а их дети учиться в в Российских учебных заведениях в России будет бардак, а простые люди в гамне. . .

  • babai16:55, 16.01.2015#

    Я бы перефразировал, пока ОНИ не будут сидеть в рваных носках и трусах - Россия в гАмне! Ибо, не дано жирному и сытому, понят тех кто ниже по статусу, ну хоть убейся, не поймет!!! Так откуда будет порядок?!

  • Псевдоним15:43, 16.01.2015#

    Премии в нашем мвд только составили у начальников управлений по 2 ляма, это так называемая экономия. Начальники отделов в охране внемедомственной я знаю по 300 штук получили, а рядовым хер на лопате. А теперь представьте какие премии у чиновников!!!

  • Кит17:40, 16.01.2015#

    Вор на вору сидит. . . . . . Настоящие РОССИИ

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 18:21, 16.01.2015#

    На выступлениях гайдаровского форума все ченуши и дима загорелые. я не думаю что они в саляриях отдыали.

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