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Минобороны России создало аналог Skype
Российские военные разработали свой аналог программы Skype и используют ее для установления связи во время военных учений.
Об этом сообщает официальное издание Черноморского флота газета «Флаг Родины» со ссылкой на руководителя флотского Вычислительного центра капитана I ранга Дмитрия Меркулова.
«Существует такое понятие, как военный Интернет... Существует открытая система, которая используется для передачи служебных сведений, и закрытый сегмент. Возможна передача текстовых и графических документов», – сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у российских военных программы, аналогичные Skype, Меркулов заявил:
«Теперь уже да. Мы, например, можем обеспечивать проведение конференц-связи. Именно так и было при проведении осеннего учения «Кавказ-2012», когда нам довелось обеспечивать работу телекоммуникационных средств, в результате чего командующий флотом имел возможность общаться с командованием Южного военного округа в реальном масштабе времени и видя друг друга», – сообщил главный черноморский компьютерщик.
По его словам, компьютерная техника на российском флоте используется «очень современная».
«Говоря коротко, очень современная. По используемой мощности аналогов тому, что мы сегодня имеем, скажем, в Украине, нет», – утверждает Меркулов.
По его словам, сейчас ЧФ ожидает «поставки новой мощной системы RAD-технологии на принципе квантования времени центрального процессора», пишет РИА "Новый Регион".
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