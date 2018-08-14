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Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу

14 Августа 2018, 18:09 | В России

Уроженцы Приморья вскоре смогут заседать не только в Госдуме РФ, но и в Конгрессе США

Родившийся во Владивостоке в начале восьмидесятых Дмитрий ШЕИН намерен побороться за кресло в Палате представителей Конгресса от штата Аляска, где он проживает последние 25 лет. Однако вначале ему необходимо победить на праймериз Демократической партии, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Как следует из официальной биографии кандидата на его предвыборном сайте, Россию Дмитрий Шеин покинул вместе с матерью в самый разгар политических и криминальных войн во Владивостоке – в 1993 году, когда ему было 12 лет. Получив образование и создав собственный бизнес, он задумался о политической карьере. Триггером для начала активной политической деятельности, как следует из материалов о кандидате, стал приход к власти в США Дональда ТРАМПА и его жесткая антииммигрантская риторика.

Однако прежде, чем бороться за место в Палате представителей Конгресса, Шеину необходимо одолеть на праймериз Демократической партии троих соперников. Предварительное голосование намечено на 21 августа.

В случае успеха на ноябрьских выборах в Конгресс США «русский аляскинец» столкнется с республиканцем Дональдом ЯНГОМ, который вступил в должность еще до рождения Шеина. Если и здесь приморцу улыбнется удача, он станет первым с 1967 года конгрессменом, рожденным в России.

В своей предвыборной программе выходец из Приморья делает акцент на медицину, образование, защиту окружающей среды, борьбу с наркоманией и борьбу за права различных меньшинств. «Аляскинцам нужен представитель, который знает, как добиться успеха в новой экономике. В Конгрессе я не буду принимать неудачную систему, потому что это единственный способ построить лучшее будущее для наших детей», - подчеркивает кандидат Шеин на своем персональном сайте.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: президент  США  трамп  урна  Путин  выборы  сенат  конгресс  бюллетень  избирком 



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