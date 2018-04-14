Стало известно, сколько Владимир Путин заработал в прошлом году

Его доходы выросли за год более чем в два раза

Президент России Владимир Путин в 2017 году заработал 18,728 млн руб, следует из декларации о доходах членов правительства (.doc). В предыдущем году его доходы составили 8,86 млн руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно декларации, глава государства владеет квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. В пользовании у него — квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В документе также говорится, что в собственности у господина Путина больше нет земельного участка площадью 1500 кв. м, указанного в 2016 году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2017 году заработал 8,5 млн руб.

Больше всех в Кремле за год заработал глава администрации президента Антон Вайно (255 млн руб.), а в правительстве — заместитель председателя правительства Александр Хлопонин (2,9 млрд руб.). Председатель Госдумы Вячеслав Володин за 2017 год заработал 51,3 млн руб., спикер Совета федерации Валентина Матвиенко — 23 млн руб.