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Украинские хакеры атаковали сайт "Парламентской газеты"
Сайт "Парламентской газеты" — официального издания Федерального собрания РФ — 13 апреля около 15: 00 по московскому времени "был подвергнут хакерской атаке и взломан". Уведомление об этом размещено в данный момент на главной странице сайта издания.
"В результате на сайте появилась не соответствующая действительности информация от имени ФМС РФ. Сейчас на сайте проводятся массированные распределенные DDOS-атаки. В ближайшее время бесперебойная работа сайта будет восстановлена. Приносим свои извинения", — говорится в уведомлении.
По сообщению Km.ru, на сайте "Парламентской газеты" в результате взлома был опубликован ложный приказ Федеральной миграционной службы РФ о переселении крымских татар с "незаконно занятых территорий".
Напомним, в начале марта было совершено виртуальное нападение на «Российскую газету» неизвестными хакерами. Как писало Zrpress, Интернет-версия официального издания федеральных органов власти была атакована рано утром 7 марта: вместо привычных газетных статей пользователи увидели провокационные «иллюстрации» к внутриполитическому кризису на Украине и на тему взаимоотношений РФ и Украины.
Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU
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