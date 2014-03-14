Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Навальный договорился до отделения Дальнего Востока от России
Вечером 13 марта по московскому времени (в Приморье было раннее утро) Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к ряду оппозиционных интернет-порталов, а также к блогу оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО в «Живом журнале. В контролирующих органах полагают, что «функционирование данной интернет-страницы нарушает положения судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело». То есть ведение блога в ЖЖ является нарушением домашнего ареста, под которым Навальный находится с конца февраля.
Кроме того, как сообщил изданию TJournal замглавы Роскомнадзора Максим КСЕНЗОВ, в список сайтов, подлежащих блокировке, внесена и страница радиостанции «Эхо Москвы», так как там появляются посты Навального из ЖЖ.
Следует отметить, что незадолго до «бана» Навального, 12 марта, на сайте «Эха Москвы» появился опрос для его блога. Интернет-пользователям предлагалось ответить на неоднозначно сформулированный вопрос: «Согласитесь ли вы на проведение референдума о независимости на Дальнем Востоке?». Судя по всему, автор вопроса намекал на аналогии с Крымом, где 16 марта состоится референдум о независимости и вхождении в состав РФ.
Большинство участников вопроса проявили благоразумие: идею референдума о «самостийности» Дальнего Востока не одобряют 53,9% проголосовавших (а учитывая контингент читателей сайта оппозиционной радиостанции – это, считай, оглушительный провал провокационной идеи Навального). Но сама постановка вопроса наводит на мысли: не он ли стал «последней каплей» для контролирующих органов? Напомним, что в декабре 2013 Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей, предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет за призывы публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Правда, действовать статья пока не начала, иначе автору опроса мог бы грозить еще один уголовный срок…
ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Рыба попала в национальный проект
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
Новости раздела
- Рыба попала в национальный проект
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
Комментарии
-
-
-
-
Псевдоним20:30, 04.04.2014#
Так а сколько можно над Дальним Востоком издеваться? В чем Навальный неправ? Это , то есть, нормально, что отсюда , с ДВ все бегут. Здесь зарплаты смешные, цены - огромные, прибавьте плохой климат и удаленность от центра. Так этого мало, еще и дотации на перелеты детям и пенсам хотят убрать и отдать их Крыму. Так а сколько можно? Сами патриоты сюда не едут.
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
Да Навальный ещё тот хрен, но за что под гребёнку попали Грани и Ежедневный журнал - загадка. . .