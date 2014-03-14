Навальный договорился до отделения Дальнего Востока от России

Вечером 13 марта по московскому времени (в Приморье было раннее утро) Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к ряду оппозиционных интернет-порталов, а также к блогу оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО в «Живом журнале. В контролирующих органах полагают, что «функционирование данной интернет-страницы нарушает положения судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело». То есть ведение блога в ЖЖ является нарушением домашнего ареста, под которым Навальный находится с конца февраля.

Кроме того, как сообщил изданию TJournal замглавы Роскомнадзора Максим КСЕНЗОВ, в список сайтов, подлежащих блокировке, внесена и страница радиостанции «Эхо Москвы», так как там появляются посты Навального из ЖЖ.

Следует отметить, что незадолго до «бана» Навального, 12 марта, на сайте «Эха Москвы» появился опрос для его блога. Интернет-пользователям предлагалось ответить на неоднозначно сформулированный вопрос: «Согласитесь ли вы на проведение референдума о независимости на Дальнем Востоке?». Судя по всему, автор вопроса намекал на аналогии с Крымом, где 16 марта состоится референдум о независимости и вхождении в состав РФ.

Большинство участников вопроса проявили благоразумие: идею референдума о «самостийности» Дальнего Востока не одобряют 53,9% проголосовавших (а учитывая контингент читателей сайта оппозиционной радиостанции – это, считай, оглушительный провал провокационной идеи Навального). Но сама постановка вопроса наводит на мысли: не он ли стал «последней каплей» для контролирующих органов? Напомним, что в декабре 2013 Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей, предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет за призывы публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Правда, действовать статья пока не начала, иначе автору опроса мог бы грозить еще один уголовный срок…

ZRPRESS.RU, Владивосток