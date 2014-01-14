У Путина еще остался нерасстрелянный патрон

Если верить ВЦИОМ, Россия вступает в 2014 год с оптимизмом: более половины респондентов (65%) убеждены, что в общем и целом все будет хорошо, трудностей ожидают менее трети сограждан (28%). На фоне стагнирующей национальной экономики такой оптимизм выглядит как минимум странно. Но, похоже, большая часть граждан последствий такой стагнации прочувствовать еще не успела: хотя повышение цен на услуги ЖКХ называют одним из важнейших событий прошедшего года, практически для половины (46%) респондентов Левада-центра 2013 год оказался "таким же, как предыдущий" и "в целом удачным" (51%).

Именно экономика станет одним из главных факторов, определяющих изменения в российской внутренней политике, которая на самом деле давно уже превратилась в последовательность ситуативных решений, пишет Yтро.ru. Чем-то иным объяснить резкие колебания курса партии и правительства невозможно. В прошедшем году мы наблюдали показательную национализацию элит, преследование независимых НКО, частичную отмену только что возвращенных прямых выборов губернаторов (вопрос как бы отдан на усмотрение регионам ), активное развитие "третьего дела ЮКОСа" (привело, напомним, к бегству из страны видного российского экономиста Сергея Гуриева) и вынесение приговора Алексею Навальному.

Но осужденного было Навального буквально выдернули из камеры, чтобы он смог принять участие в "подлинно конкурентных" выборах мэра Москвы; а под конец года власти объявили амнистию, распространившуюся на значительную часть "политических заключенных", даже выпустили на свободу практически вечного уже сидельца Михаила Ходорковского. Большинство наблюдателей сходятся на том, что аттракцион неслыханной щедрости закончится сразу после Олимпиады: сейчас Кремль вынужден предпринимать активные действия для исправления собственного имиджа под давлением молчаливого бойкота, объявленного сочинским Играм лидерами многих государств.

До тех пор, пока вялый кризис не сорвется в крутое пике, российская внутренняя политика имеет все шансы сохранить текущий волатильный характер: стремление власти к поддержанию стабильности блокирует ее способность принимать стратегические решения. В этом случае 2014 год станет повторением предшествующего: демонстративные попытки ужесточения режима или либерализации политической жизни будут носить характер разовых акций, и не приведут к сколько-нибудь серьезным результатам.

Разумеется, граждане ощутят рост цен и снижение реальных доходов. Это означает, что уровень доверия к власти будет снижаться, но Кремль уже не раз демонстрировал, что готов поддерживать порядок силовыми методами, и делает ставку прежде всего на лояльность силовиков: доходы этого сектора продолжают расти несмотря на общее снижение государственных расходов. В прошлом году ОМОН получил карт-бланш от Путин, когда он заявил на пресс-конференции, что омоновец не способен и пальцем тронуть женщину. И не случайно амнистия прошла мимо тех участников "болотного дела", которым инкриминируют сопротивление полиции.

К тому же есть масса способов отвлечь общественное внимание, подменяя реальные проблемы, как это было сделано, например, с законом о "пропаганде гомосексуализма": важнее проблем в стране, разумеется, нет. С большой вероятностью можно предположить, что в наступающем сезоне главным злом будут объявлены призывы к сепаратизму. Не то чтобы до сих пор эти призывы раздавались на каждом углу, но при случае набирающий популярность лозунг "хватит кормить Кавказ" вполне можно будет подвести под статью об "отрицании сохранения территориальной целостности России" (между прочим, за такие призывы до 20 лет лишения свободы хотят давать – как за насильственный захват власти). Разумеется, это не решит проблему возобновившихся на юге России терактов (террористов уже 20 лет как "мочат в сортире" без лишних дискуссий), зато позволит контролировать ход общественной дискуссии.

В запасе у Кремля есть еще один патрон – отставка правительства, которое должно принять на себя значительную часть ответственности за непопулярные решения. Пока оно не исчерпало своего потенциала; и, поскольку это патрон, который может выстрелить только один раз, Путин вряд ли будет торопиться с принятием такого решения. Однако кабинету министров следует приготовиться как минимум к паре серьезных и публичных разносов: гражданам периодически нужно напоминать о том, кого следует считать виноватым в том, что дела идут не так хорошо, как хотелось бы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы Президента России.