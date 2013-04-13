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В трудовой стаж женщин могут включить все время, проведенное в декрете

13 Апреля 2013, 19:57 | В России

По действующему законодательству Пенсионный фонд компенсирует матери только три года ухода за детьми, независимо от их числа, так что женщина оказывается перед выбором: либо дети, либо пенсия.

Министерство труда и соцзащиты РФ в настоящее время работает над законопроектом по включению в трудовой стаж женщины всего времени, проведенного в декретном отпуске, независимо от количества детей.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос, связанный с увеличением стажа, который включается при расчете трудовой пенсии (женщин). Сейчас этот период не превышает трех лет, то есть при рождении двух детей за каждого засчитывается только по полтора года. Мы предлагаем рассмотреть возможность увеличения этого периода", — сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он добавил, что данные изменения смогут стать своеобразной программой поддержки семей с тремя детьми, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: демография  декрет 



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Комментарии

  • Хм10:20, 15.04.2013#

    Давно пора. Рождаемость повышается не от популистских воплей "рожайте - вымираем!", а от реальных мер по поддержке матерей и семей с детьми.

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