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В трудовой стаж женщин могут включить все время, проведенное в декрете
Министерство труда и соцзащиты РФ в настоящее время работает над законопроектом по включению в трудовой стаж женщины всего времени, проведенного в декретном отпуске, независимо от количества детей.
"Мы сейчас прорабатываем вопрос, связанный с увеличением стажа, который включается при расчете трудовой пенсии (женщин). Сейчас этот период не превышает трех лет, то есть при рождении двух детей за каждого засчитывается только по полтора года. Мы предлагаем рассмотреть возможность увеличения этого периода", — сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
Он добавил, что данные изменения смогут стать своеобразной программой поддержки семей с тремя детьми, пишет РИА "Новости".
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