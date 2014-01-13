Непатриотичные шутки про Дальний Восток и Японию оказались под запретом

Так любимый дальневосточниками и приморцами анекдот про то, как Дальнему Востоку (или Приморью) было бы неплохо объявить войну Японии и незамедлительно капитулировать, и его вариации, а также призывы отдать им Курилы теперь кажутся не таким уж и безобидными. Особенно, если их рассказать с высокой трибуны.

Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование законодательства Российской Федерации, закрепляющего территориальную целостность государства в качестве самостоятельного объекта правовой охраны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 280, устанавливающей ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Реализация положений Федерального закона будет способствовать предупреждению возникновения возможных сепаратистских тенденций и призывов к действиям в целях уступки частей территории Российской Федерации иностранным государствам, а также пресечению распространения сведений, оправдывающих такие действия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ИА "Клерк.Ру".