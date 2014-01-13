Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Непатриотичные шутки про Дальний Восток и Японию оказались под запретом
Так любимый дальневосточниками и приморцами анекдот про то, как Дальнему Востоку (или Приморью) было бы неплохо объявить войну Японии и незамедлительно капитулировать, и его вариации, а также призывы отдать им Курилы теперь кажутся не таким уж и безобидными. Особенно, если их рассказать с высокой трибуны.
Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование законодательства Российской Федерации, закрепляющего территориальную целостность государства в качестве самостоятельного объекта правовой охраны.
Как сообщает пресс-служба Кремля, законом Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей 280, устанавливающей ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
Реализация положений Федерального закона будет способствовать предупреждению возникновения возможных сепаратистских тенденций и призывов к действиям в целях уступки частей территории Российской Федерации иностранным государствам, а также пресечению распространения сведений, оправдывающих такие действия.
Фото ИА "Клерк.Ру".
Новости тематики
- Рыба попала в национальный проект
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
Новости раздела
- Рыба попала в национальный проект
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
Комментарии
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается