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Путин: Сейчас сфера жилищного строительства очень коррумпирована

12 Декабря 2013, 19:46 | В России

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил в ближайшие месяцы внести изменения в законодательство, облегчающие процедуру предоставления земельных участков под застройку.

"Современные технологии позволяют строить недорого и качественно. Но требуется разблокировать предоставление участков. Органы местного самоуправления будут выставлять на торги, а ответственность застройщиков повысится"", - сказал глава государства, обращаясь с посланием Федеральному собранию в четверг.

По его словам, сейчас сфера жилищного строительства "очень коррумпирована".

"Необходимо установить единый перечень документов на строительство и предельно сократить сроки разрешительных процедур и принять эти меры до конца марта 2014 года", - добавил Владимир Путин.

Для Владимира Путина это уже десятое Послание. Ровно год назад, 12 декабря 2012 года, Путину потребовался 1 час 22 минуты, чтобы произнести текст. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии около 1,1 тыс. приглашенных.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы президента России.

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  коррупция  недвижимость 






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