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Путин: Сейчас сфера жилищного строительства очень коррумпирована
Президент РФ Владимир ПУТИН поручил в ближайшие месяцы внести изменения в законодательство, облегчающие процедуру предоставления земельных участков под застройку.
"Современные технологии позволяют строить недорого и качественно. Но требуется разблокировать предоставление участков. Органы местного самоуправления будут выставлять на торги, а ответственность застройщиков повысится"", - сказал глава государства, обращаясь с посланием Федеральному собранию в четверг.
По его словам, сейчас сфера жилищного строительства "очень коррумпирована".
"Необходимо установить единый перечень документов на строительство и предельно сократить сроки разрешительных процедур и принять эти меры до конца марта 2014 года", - добавил Владимир Путин.
Для Владимира Путина это уже десятое Послание. Ровно год назад, 12 декабря 2012 года, Путину потребовался 1 час 22 минуты, чтобы произнести текст. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии около 1,1 тыс. приглашенных.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото пресс-службы президента России.
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