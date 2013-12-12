Путин не исключает точечных изменений в Конституции

Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что положения Конституции, определяющие права и свободы человека, должны быть незыблемы, но "точечные" корректировки Основного закона страны возможны.

"Убежден, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается второй главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы", - заявил глава государства, выступая в четверг с Посланием к Федеральному собранию.

В то же время президент подчеркнул, что жизнь не стоит на месте и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный.

"Точечные коррективы других глав Основного закона, идущие от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможны, а порой и необходимы", - считает президент.

Для Владимира Путина это уже десятое Послание. Ровно год назад, 12 декабря 2012 года, Путину потребовался 1 час 22 минуты, чтобы произнести текст. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии около 1,1 тыс. приглашенных.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы президента России.