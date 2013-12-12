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Путин не исключает точечных изменений в Конституции

12 Декабря 2013, 19:16 | В России

Президент РФ Владимир ПУТИН заявил, что положения Конституции, определяющие права и свободы человека, должны быть незыблемы, но "точечные" корректировки Основного закона страны возможны.

"Убежден, конституционный каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается второй главы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина. Эти положения Основного закона незыблемы", - заявил глава государства, выступая в четверг с Посланием к Федеральному собранию.

В то же время президент подчеркнул, что жизнь не стоит на месте и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный.

"Точечные коррективы других глав Основного закона, идущие от правоприменительной практики, от самой жизни, конечно, возможны, а порой и необходимы", - считает президент.

Для Владимира Путина это уже десятое Послание. Ровно год назад, 12 декабря 2012 года, Путину потребовался 1 час 22 минуты, чтобы произнести текст. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии около 1,1 тыс. приглашенных.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Фото пресс-службы президента России.

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  конституция 



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Комментарии

  • поЦоны с раЁна07:51, 13.12.2013#

    Это видать как точечная застройка - вроде должно всё быть ровно и никому не мешать, а в итоге и в окна свет не попадает и проезда с парковокой нету. . . .

  • Псевдоним08:08, 13.12.2013#

    12 лет этот гоблин правит и переписывает конституцию под СЕБЯ, и даёт послания:), а когда НАРОД жить будет?

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