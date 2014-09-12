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Путин согласился на введение налога с продаж

12 Сентября 2014, 09:48 | В России

Президент России Владимир Путин принял решение о введении налога с продаж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и сотрудника президентской администрации.

По сведениям двух собеседников издания в федеральных ведомствах, окончательное решение о введении налога с продаж примет правительство. Источник газеты в администрации президента заявил, что налог с продаж введут с вероятностью 90%, а НДС точно не будет повышен.

По информации издания, совещания Путина с членами правительства 10 сентября шли до позднего вечера. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о введении налога с продаж остается за правительством, а президент может согласиться или не согласиться с этим решением.

В понедельник, 8 сентября, вопрос о введении налога с продаж регионами был рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Как сообщал РБК источник, близкий к двум участникам заседания, за введение налога высказывались чиновники мэрии Москвы. Источник в правительстве сообщал, что «партия за введение этого налога» приложила беспрецедентные усилия и намерена выйти напрямую на президента.

11 сентября состоится заседание комиссии по бюджетным проектировкам. Источник РБК в начале недели заявлял, что в случае одобрения введения налога на совещании у Путина правительство рассмотрит вопрос о поправках к Налоговому кодексу на этом заседании. В проекте повестки содержится пункт о проекте федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно оценкам центра макроэкономических исследований Сбербанка, введение субъектами Федерации налога с продаж ускорит инфляцию на 2,1%.

Налог с продаж был отменен в России с 2004 года. В августе того же года Минфин по поручению Путина подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым российские регионы получали право вводить налог с продаж со ставкой 3%. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, введение налога может принести регионам около 200 млрд руб.

Введение налога с продаж может стать частью мер для балансировки бюджета. В качестве альтернативы введению налога Минфин рассматривал повышение НДС с 18 до 20%. Кроме того, ведомство планирует увеличить ставки налога на дивиденды с 9 до 13%, а также расширить страховые взносы в ОМС в размере 5,1% на зарплаты свыше предельного уровня (624 тыс. руб. в год).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: НДС  минфин  Путин  экономика  бюджет  налоги 



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