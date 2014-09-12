Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин согласился на введение налога с продаж
Президент России Владимир Путин принял решение о введении налога с продаж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и сотрудника президентской администрации.
По сведениям двух собеседников издания в федеральных ведомствах, окончательное решение о введении налога с продаж примет правительство. Источник газеты в администрации президента заявил, что налог с продаж введут с вероятностью 90%, а НДС точно не будет повышен.
По информации издания, совещания Путина с членами правительства 10 сентября шли до позднего вечера. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о введении налога с продаж остается за правительством, а президент может согласиться или не согласиться с этим решением.
В понедельник, 8 сентября, вопрос о введении налога с продаж регионами был рассмотрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Как сообщал РБК источник, близкий к двум участникам заседания, за введение налога высказывались чиновники мэрии Москвы. Источник в правительстве сообщал, что «партия за введение этого налога» приложила беспрецедентные усилия и намерена выйти напрямую на президента.
11 сентября состоится заседание комиссии по бюджетным проектировкам. Источник РБК в начале недели заявлял, что в случае одобрения введения налога на совещании у Путина правительство рассмотрит вопрос о поправках к Налоговому кодексу на этом заседании. В проекте повестки содержится пункт о проекте федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Согласно оценкам центра макроэкономических исследований Сбербанка, введение субъектами Федерации налога с продаж ускорит инфляцию на 2,1%.
Налог с продаж был отменен в России с 2004 года. В августе того же года Минфин по поручению Путина подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым российские регионы получали право вводить налог с продаж со ставкой 3%. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, введение налога может принести регионам около 200 млрд руб.
Введение налога с продаж может стать частью мер для балансировки бюджета. В качестве альтернативы введению налога Минфин рассматривал повышение НДС с 18 до 20%. Кроме того, ведомство планирует увеличить ставки налога на дивиденды с 9 до 13%, а также расширить страховые взносы в ОМС в размере 5,1% на зарплаты свыше предельного уровня (624 тыс. руб. в год).
Новости тематики
- Стало известно, сколько Владимир Путин заработал в прошлом году
- Путин согласился на введение налога с продаж
- В России налог на доходы физических лиц хотят поднять до 28%
- Валентина Матвиенко предложила ввести местный налог на недвижимость
- Портал государственных услуг урежут до 20 наиболее популярных услуг
- Дворкович пошутил насчет повышения НДФЛ
- В России появится налог на недвижимость организаций
- В России к новому году введут налог на роскошь
- Премьер пообещал найти разумный баланс в вопросе о размере страховых взносов для ИП
Новости раздела
- Рыба попала в национальный проект
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики