В России мессенджеры заставят удалять запрещенную информацию

Владельцев мессенджеров и почтовых сервисов в России могут обязать идентифицировать пользователей и удалять запрещённую информацию. Соответствующий законопроект в начале осени должна рассмотреть рабочая группа под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Ведомости».

По информации издания, проект закона разработан Медиа-коммуникационным союзом (МКС),который объединяет крупнейших российских операторов связи.

Документ предполагает внесение поправок в законы о связи и о СМИ, согласно которым любой «организатор распространения информации в сети интернет, предоставляющий возможность обмена электронными сообщениями», обязан идентифицировать пользователей на основе сведений, содержащихся в базах данных операторов связи, предварительно заключив с ними договоры.

Кроме этого, они будут обязаны «незамедлительно блокировать сообщения или публикации, которые содержат информацию, распространяемую с нарушением требований российского законодательства».

Комментирую данную информацию, в пресс-службе компании «Яндекс» отметили, что предлагаемые поправки, по сути, отменяют право граждан на анонимность в интернете, а также ограничивают способы взаимодействия сервисов с пользователем, что в итоге может привести к уходу интернет-компаний с российского рынка, снижению конкуренции и общей деградации интернет-отрасли.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух, считает, что всё необходимое для контроля за мессенджерами уже заложено в антитеррористических поправках депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Однако, отметил он, в современных сервисах трафик шифруется между конкретными абонентами, и даже оператор мессенджера не имеет ключа, так что находить нелегальный контент в переписке пользователей будет проблематично.