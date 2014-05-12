Россиянам стало проще ездить в Китай

Закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем об облегчении поездок граждан президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2014 года, а 26 апреля 2014 года он уже вступил в силу.

"Соглашение призвано способствовать дальнейшему развитию и углублению многопланового двустороннего сотрудничества, интенсификации контактов между гражданами двух стран, особенно представителей деловых кругов и общественности, деятелей науки, культуры и спорта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИДа РФ.

Как сообщает в газета «Хэйлунцзянская Экономика», соглашением предусматривается введение безвизового режима поездок для владельцев служебных паспортов двух стран на срок до 30 дней в дополнение к имеющемуся безвизовому режиму поездок для владельцев дипломатических паспортов двух стран и существенное упрощение визовых требований при взаимных поездках различных категорий граждан двух стран.

В Поднебесной надеются, что благодаря этому шагу укрепятся культурные и экономический свази между нашими странами.

ZRPRESS.RU, Владивосток.