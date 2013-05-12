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Условия налоговых льгот при продаже недвижимости будут изменены

12 Мая 2013, 14:02 | В России

Минфин России предлагает ужесточить условия получения налоговой льготы при продаже недвижимости гражданами.

Об этом пишет  газета "Ведомости" со ссылкой на проект основных направлений налоговой политики на 2014-2016 годы.

В настоящее время продажа жилой недвижимости, находящаяся в собственности более трех лет не облагается подоходным налогом. В случае, если жилье находится в собственности одного владельца менее трех лет, при продаже, он обязан уплатить налог - 13% от суммы дохода, превышающей 1 миллион рублей.

Минфин предлагает ужесточить льготу: ею можно будет воспользоваться, только если кроме продаваемого объекта человеку принадлежит не более трех. Иными словами, человек, владеющий участком, домом, квартирой и двумя долями, не сможет воспользоваться льготой.

Как сказал изданию федеральный чиновник, нежилую (например, гараж) и жилую недвижимость не будут суммировать, нужны специальные правила и для долей. Впрочем, у людей сохранится возможность платить налог не со всего дохода от продажи недвижимости, а за вычетом расходов на ее покупку, сказал "Ведомостям" чиновник, участвовавший в подготовке проекта. К тому же, по его словам, воспользоваться льготой можно будет уже несколько раз, пишет РИА "Новости".


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: недвижимость  льготы  налоги 






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Комментарии

  • Псевдоним17:35, 12.05.2013#

    распишем на родственников. . как это делают депутаты. они ведь сироты, самые бедные в стране люди

  • Псевдоним18:01, 12.05.2013#

    налоги налоги налоги такое впечатление что я попал в сказку про чипполино

  • приморочка20:50, 12.05.2013#

    Лучше бы ввели налог на роскошь, а то все с простого народа тянут деньги.

  • Псевдоним10:03, 13.05.2013#

    Ну была бы страна бедная и все было бы понятно. . . Но тут. . . , ни в какие ворота. . . !!!

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