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Условия налоговых льгот при продаже недвижимости будут изменены
В настоящее время продажа жилой недвижимости, находящаяся в собственности более трех лет не облагается подоходным налогом. В случае, если жилье находится в собственности одного владельца менее трех лет, при продаже, он обязан уплатить налог - 13% от суммы дохода, превышающей 1 миллион рублей.
Минфин предлагает ужесточить льготу: ею можно будет воспользоваться, только если кроме продаваемого объекта человеку принадлежит не более трех. Иными словами, человек, владеющий участком, домом, квартирой и двумя долями, не сможет воспользоваться льготой.
Как сказал изданию федеральный чиновник, нежилую (например, гараж) и жилую недвижимость не будут суммировать, нужны специальные правила и для долей. Впрочем, у людей сохранится возможность платить налог не со всего дохода от продажи недвижимости, а за вычетом расходов на ее покупку, сказал "Ведомостям" чиновник, участвовавший в подготовке проекта. К тому же, по его словам, воспользоваться льготой можно будет уже несколько раз, пишет РИА "Новости".
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распишем на родственников. . как это делают депутаты. они ведь сироты, самые бедные в стране люди