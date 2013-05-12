В России появится налог на недвижимость организаций

"Важным направлением налоговой политики Российской Федерации до 2018 года является переход к налогу на недвижимое имущество не только для физических лиц, но и для организаций", - говорится в основных направлениях налоговой политики РФ, опубликованных на сайте Минфина.

Налог на недвижимость для граждан, который будет рассчитываться исходя из кадастровой, то есть, наиболее приближенной к рыночной стоимости недвижимости, будет вводиться в российских регионах начиная с 2014 года. Ставки налога на имущество организаций, согласно предложениям Минфина, также будут определяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

"В этой связи заинтересованным федеральным органам исполнительной власти необходимо разработать методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимости нежилого назначения <...>, обеспечить наполняемость Единого государственного кадастра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, принадлежащих юридическим лицам, и об их кадастровой стоимости", - говорится в документе.

По аналогии с налогом на недвижимость для физлиц, новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих сумм в местные бюджеты, пишет РИА "Новости".



