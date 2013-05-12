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В России появится налог на недвижимость организаций
Налог на недвижимость для граждан, который будет рассчитываться исходя из кадастровой, то есть, наиболее приближенной к рыночной стоимости недвижимости, будет вводиться в российских регионах начиная с 2014 года. Ставки налога на имущество организаций, согласно предложениям Минфина, также будут определяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости.
"В этой связи заинтересованным федеральным органам исполнительной власти необходимо разработать методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимости нежилого назначения <...>, обеспечить наполняемость Единого государственного кадастра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, принадлежащих юридическим лицам, и об их кадастровой стоимости", - говорится в документе.
По аналогии с налогом на недвижимость для физлиц, новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих сумм в местные бюджеты, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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Петр09:16, 13.05.2013#
Дом построен в 1972-м году, первоначальная стоимость 2-х комнатной квартиры по оценке БТИ стоила 250 тыс рублей, потом эта же квартира с учетом износа, по оценке БТИ стала стоить 1500 000 рублей. Дом ни разу не ремонтировался. Вопрос: Дом стареет, цена квартиры не снижается а растет с чего бы это. Налог будут требовать по последней оценке БТИ
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я вот не могу понять - налог на имущество физ. лиц расчитывается, исходя из кадастровой стоимости, близкой к рыночной. То есть будет изменяться в зависимости от изменения стоимости жилья на рынке. Но само государство (ни тем более муниципалитет) не могут регулировать рыночную стоимость жилья. Получается что размер налоговых отчислений, которые мне втюхивают к оплате, будет зависеть от самодуров, которые формируют стоимость жилья (хочет он продать квартиру не за 3 млн. , а за 3, 3 млн. например). Тут саму квартиру, кроме как в ипотеку, покупать и 20 лет оплачивать устанешь, а еще налоги придумывают. . .