Блог "ЗР": Чиновников, похоже, лишили дара речи

Оппозиция так напугала депутатов, что они уже начали прятаться. В Госдуме собираются добровольно сложить полномочия те депутаты (говорят, 6-8 человек), кто не уверен в полной прозрачности своих налоговых деклараций.

В Законодательном Собрании Приморья положение об обязательных отчетах о заработках и тратах напугали тех депутатов, что работали на освобожденной основе, – они полагали, что работа на общественных началах избавит их от публичных отчетов (подробнее об этом см. стр. 4). И вот новое наступление, теперь на чиновников. На сайте Минтруда опубликованы рекомендации чиновникам не произносить некоторые слова и выражения, «которые могут быть истолкованы неоднозначно и подвести под статью».

Но это не первое наступление на свободу чиновничьего слова. Несколько лет назад существовал законопроект, запрещавший депутатам, сенаторам, чиновникам, а также журналистам упоминать публично цены в долларах и евро. Дурацкий закон был принят, но оказался одним из тех, что на практике применить невозможно.

Совсем недавно на свободу иностранного слова, в устах служащих в том числе, наступал лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. «Наш законопроект указывает на то, что нельзя использовать иностранные слова, если есть русские аналоги», - говорил он. И молчал при этом о том, что название его партии сплошь состоит из иностранных слов.

Чиновникам уже запретили иметь счета в иностранных банках. Что дальше?

И вот теперь руководителям не рекомендуют произносить таких выражений, как «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и пр. Нельзя служащим госорганов упоминать о своей низкой зарплате, нехватке денежных средств на приобретение того или иного имущества, желании отправиться в туристическую поездку, отсутствии работы у родственников, необходимости поступления детей в вуз. Я бы добавила к этим запретам фразу: «Приходите завтра». Еще хорошо бы запретить выражение: «У нас в Майами (Ницце) так не принято!»

Словом, фильтровать базар теперь труднее, чем работать. Как сказал фразу из перечисленных - сразу уголовное дело! Документ называется довольно объемно «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки».

Тогда чиновников сразу и в жестах их надо ограничить. Ведь слова легко можно заменить действием, жестом. Не предусмотреть ли запрет молча со скорбным выражением лица протягивать в сторону посетителя руку вверх ладонью. Впрочем, как представляется, это слишком примитивное понимание системы взяточничества. А что если чиновник действительно полагает, что «решить вопрос сложно, но можно», но ничего «такого» при этом не имеет в виду? Тяжело ему так работать… А особо креативные россияне уже предлагают бизнесу начать производство табличек «Что делать?», «Сын поступает», «Хочу на море», «Нет денег – нет решений» и хит сезона «У нас все хорошо, это Вы врете».

Поводом для издания вышеназванного документа стало то, что «на сегодняшний день широкое распространение получил подход, в соответствии с которым меры уголовной ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять». Документ предусматривает проведение серии учебно-практических семинаров-тренингов (очень хочется на такой попасть), на которых, в частности, будет обговариваться «порядок действий в данной ситуации» - то есть что делать, когда попросил сам или получил предложение о взятке.

Наставления чиновников Минтруда своим коллегам на предмет «фильтрации базара» носят, конечно, характер не обязательный, а рекомендательный. Они либо напугают чиновников и снизят конкурс в вузах на специальность «Государственное и муниципальное управление», либо породят эвфемизмы на тему «спасибо не булькает» - народ-то у нас талантливый. Чиновничество в том числе.

Словом, во всех отношениях документ, конечно, забавный. Впрочем, на семинарах-тренингах лучше бы наизусть учить басни Ивана КРЫЛОВА, который более двух веков назад весьма красноречиво описывал подобные ситуации.

Ольга Журман, редактор отдела информации, газета "золотой Рог", Владивосток.