"Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"

Деловая газета «Золотой Рог» уже рассказывала о ситуации в Спасском районе Приморья, где на сентябрьских выборах в местную Думу «Партия Дела» обошла «Единую Россию». Как выяснилось, такой расклад устроил не всех - избранные не от «партии власти» депутаты подверглись беспрецедентному давлению, а работа Думы оказалась парализована.

На неделе в проблемном приморском муниципалитете побывал секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей ЛАПУШКИН, который поделился с «Золотым Рогом» своими мыслями по поводу локального политического кризиса, вызвавшего федеральный резонанс. По словам Лапушкина, в «Партии Дела» готовы к конструктивному диалогу, но со стороны власти пока поступают противоречивые сигналы.

- Алексей Сергеевич, причиной вашего визита стал очередной виток политической напряженности в Спасском районе, где избранные в местную Думу представители «Партии Дела» оказались под настоящим прессингом со стороны силовых структур. Какая сейчас обстановка в районе?

- 7 октября состоялось заседание Думы Спасского района. В нем приняла участие фракция «Партии Дела», которая увеличилась до 6 депутатов из 15 - к нам присоединилась Светлана Ведерникова, избравшаяся в порядке самовыдвижения. Заседание прошло интеллигентно, в деловой атмосфере. Позитивным сигналом стало выступление Хачика ШАГИНЯНА, избранного председателем Думы - несмотря на свою принадлежность к «Единой России», он призвал всех депутатов сообща работать на благо района, отбросив политические разногласия. В том же духе выступила депутат Законодательного Собрания Татьяна КОСЬЯНЕНКО. Полагаю, что такой настрой на конструктивный диалог позволит существенно снизить градус напряженности в политической жизни района. С другой стороны, председателя краевого отделения «Партии Дела» Всеволода ИЮ, приехавшего на заседание Думы 7 октября, встретили судебные приставы. Они увезли его к себе в отделение, где удерживали более трех часов без объяснения причин. По данному факту юристы нашей партии составили жалобу, подключились федеральные СМИ. Только после этого приставы вспомнили о таком понятии, как закон… Подчеркну, что мы будем защищать своих депутатов и сторонников всеми доступными законными способами. Мы намерены добиться правовой оценки действий лиц, нарушавших права наших однопартийцев. А тем представителям силовых структур, которые путают правоохранительные и карательные функции, я хочу напомнить, что у них есть не только краевое руководство, но и федеральное.

- Возможно, как раз боязнь огласки ситуации на федеральном уровне вынудила власти пусть и нехотя, но все же смириться с присутствием «Партии Дела» в Думе Спасского района…

- Если заявления о прекращении противостояния со стороны представителей «Единой России» будут подтверждаться делами, это позволит наконец-то приступить к решению насущных проблем Спасского района. Если же этого не произойдет, то у «Партии Дела» есть все возможности для максимального привлечения внимания к любым попыткам давления на наших кандидатов. Кроме того, юристы центрального аппарата партии пока остаются в Приморье, чтобы в случае необходимости защитить избранных жителями Спасского района депутатов «Партии Дела».

- С чем вы связываете столь мощное противодействие «Партии Дела», уже дважды показавшей хороший результат на выборах в Спасском районе?

- Мы - независимая партия, которая не снимает своих кандидатов с выборов, даже если они не по нраву кому-то в коридорах власти. Решать, кому быть депутатом, а кому нет, вправе только избиратель! Но многое зависит от готовности региональных властей вести диалог с представителями других партий. Там, где такая готовность есть, выборы проходят без скандалов.

Для сравнения приведу Забайкальский край, где мы также участвовали в муниципальных выборах в этом году. «Партия Дела» получила 4 мандата из 15, «Единая Россия» - 5, но никакого давления со стороны власти мы не испытывали. Нарушений в день голосования не было, а после подведения итогов выборов в ходе конструктивного диалога был сформирован районный Совет депутатов, который уже приступил к текущей работе.

- Значит, в Приморье такого диалога нет?

- Я нахожусь в крае уже несколько дней, но каких-либо попыток обсудить сложившуюся ситуацию со стороны внутриполитического блока не было. Хотя в других регионах, где мы ведем работу, дела обстоят по-другому. Наша точка зрения по каким-то вопросам может не совпадать с точкой зрения представителей партии власти, но это не значит, что не нужно пытаться разговаривать.

- Не повлияли ли последние события в Спасском районе на намерение «Партии Дела» участвовать в предстоящих в 2017 году выборах депутатов в нескольких приморских городах?

- Мы доказали, что «Партия Дела» пришла в политику Приморья всерьез и надолго. Безусловно, мы планируем участие в муниципальных выборах 2017 года, каким оно будет решит региональное отделение партии. У нас в «Партии Дела» региональные отделения самостоятельно определяют политику партии на территориях в рамках федеральной политической программы.

- И последний вопрос. Как вы оцениваете итоги состоявшихся выборов в Государственную Думу?

- В обществе существует запрос на обновление политического класса. На выборах-2016 этот запрос не был удовлетворен. На теледебатах мы все увидели что-то кричащих, перебивающих друг друга людей, которые кроме негатива ничего не вызывали. В целом у меня сложилось ощущение, что механизм коммуникации между партиями и избирателями утрачен: политики говорили о том, что интересно им, а не важно избирателям в сегодняшней экономической обстановке в стране. Поэтому нет ничего удивительного в низкой явке на выборы - граждане решили, что с ними не считаются.

В отличие от многих политических сил, у нас есть, как бы это странно не звучало в нынешних условиях, понятная идеология, есть конкретные предложения по решению важных для наших избирателей проблем.

Артем СТРОГИН, газета «Золотой Рог», Владивосток.