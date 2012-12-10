Дмитрий Песков: Не все чиновники просиживают штаны, но есть и подонки

Нельзя всех чиновников обвинять в коррумпированности, большинство из них работают по 16 часов, "а не штаны просиживают", конечно, есть в этой среде подонки, с которыми необходимо бороться, заявил на конференции доверенных лиц президента России пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очень не хочется, чтобы огромная тень ложилась на все чиновничество. Есть много чиновников, которые приходят на работу в 8 утра каждое утро и сидят до 12 ночи, не штаны просиживают, а работают. Которые не видят, как растут их дети, которые не занимаются своим здоровьем, которые летают в самолетах больше, чем летчики. Очень много таких чиновников, и ни в коем случае нельзя бросать тень. Есть подонки, и с ними надо бороться. Но это далеко не все чиновники", — сказал Песков на встрече доверенных лиц президента РФ Владимира Путина с руководством администрации Кремля, членами кабмина и парламентариями.

Пресс-секретарь отметил, что президент в одной из статей пишет, что нужно штрафовать и делать так, чтобы происходила селекция, отбор лучших.

"И со временем мы это сделаем. Чиновник больше не может себя чувствовать в стеклянном колпаке, его все видят, все слышат", — сказал Песков.