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Российским чиновникам вместо "Айфонов" придется перейти на "Йотафоны"
Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заказал себе два "Йотафона", узнав о подарке Путина председателю КНР
Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ поручил своим помощникам заказать себе "Йотафон" после того, как президент России Владимир ПУТИН в Пекине подарил российский смартфон председателю КНР Си ЦЗИНЬПИНУ, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РИА «Новости».
Кадыров отметил, что у смартфона большое будущее, а по оценке специалистов, российский рынок является одним из крупнейших в мире рынков мобильных устройств.
"Я уже поручил заказать себе YotaPhone 2. Уверен, что и вы так поступите", — сообщил Кадыров в своём Instagram.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин на переговорах, которые прошли в воскресенье, преподнес в подарок китайскому лидеру смартфон российского производства "Йотафон-2". В него специально была загружена символика России, Китая и АТЭС.
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А работать чиновники не пробовали? Опять только на прибабашки деньги народные придумали как потратить.