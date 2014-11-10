www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Связь
Распечатать

Российским чиновникам вместо "Айфонов" придется перейти на "Йотафоны"

10 Ноября 2014, 13:40 | В России

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заказал себе два "Йотафона", узнав о подарке Путина председателю КНР

Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ поручил своим помощникам заказать себе "Йотафон" после того, как президент России Владимир ПУТИН в Пекине подарил российский смартфон председателю КНР Си ЦЗИНЬПИНУ, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Кадыров отметил, что у смартфона большое будущее, а по оценке специалистов, российский рынок является одним из крупнейших в мире рынков мобильных устройств.

"Я уже поручил заказать себе YotaPhone 2. Уверен, что и вы так поступите", — сообщил Кадыров в своём Instagram.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин на переговорах, которые прошли в воскресенье, преподнес в подарок китайскому лидеру смартфон российского производства "Йотафон-2". В него специально была загружена символика России, Китая и АТЭС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: Россия  технологии  китай  подарки  yotaphone  смартфоны  Путин  саммит АТЭС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р•РґСЂРѕСЃ00:12, 11.11.2014#

    А работать чиновники не пробовали? Опять только на прибабашки деньги народные придумали как потратить.

  • Псевдоним06:39, 11.11.2014#

    Уазогеленваген ещё надо заказать.

  • mux13:07, 11.11.2014#

    а кроме загруженной символики в этом йотафоне хоть что-нибудь российское есть? Ну хоть один винтик? Клоуны хреновы!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru