Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году

В следующем году смертность в ДТП должна снизиться на 10% относительно нынешнего уровня, запланировали в Минтрансе.

Тогда показатель составит 11,7 случая на 100 тыс. населения. К 2024 году число погибших в авариях должно уменьшиться втрое. Для достижения этой цели установят новые видеокамеры, отбойники на дорогах и создадут прочую инфраструктуру для обеспечения безопасности движения. Необходимо дополнить эти меры воспитательной работой с населением, считают эксперты. Минтранс определил, какими темпами должна снижаться смертность на дорогах. В соответствии с майским указом президента, она должна уменьшиться до 4 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году Это в три с лишним раза меньше нынешнего уровня — 13 погибших на 100 тыс. населения по статистике с начала 2018 года. К 2030-му, согласно указу, необходимо стремиться «к нулевому уровню смертности».

Как следует из рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленной в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула (документ есть у «Известий»), в 2019 году смертность на дорогах должна снизиться до 11,7 случаев на 100 тыс. населения, или на 10% относительного нынешнего уровня. В 2020-м, по плану ведомства, показатель снизится до 10,9, в 2021-м — до 9,8, в 2022-м — до 8,4, в 2023-м — до 6,4, в 2024 — до 4.

В Минтрансе отметили, что сейчас анализируют информацию, поступающую от регионов: власти субъектов предлагают свои варианты обновления дорожной инфраструктуры для снижения аварийности и смертности.

Снижение смертности до 4 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году также предусмотрено Стратегией безопасности дорожного движения, которую правительство утвердило в начале этого года. Приоритеты в деятельности по обеспечению безопасности на трассах заложены в этом документе, рассказали «Известиям» в ГИБДД. К их числу в инспекции отнесли перевозку детей с использованием удерживающих устройств и установку отбойников на дорогах.

По информации Госавтоинспекции, в первой половине этого года в России произошло свыше 69 тыс. ДТП, в которых погибло почти 7 тыс. человек. К регионам с самой высокой аварийностью относятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская область, свидетельствуют данные ГИБДД.

В правительстве Челябинской области «Известиям» сообщили, что рассчитывают достичь запланированных Минтрансом показателей в 2024 году. Сейчас в регионе выделяют средства на установку камер на дорогах. В 2018–2019 годах на эти цели Челябинская область планирует направить более 500 млн рублей. В 2017-м благодаря установке видеокамер количество ДТП сократилось в два раза, утверждают региональные власти.

В администрации Санкт-Петербурга также рассказали, что планируют сократить число погибших на трассах с помощью установки видеокамер. Кроме того на дорогах северной столицы появятся дополнительные знаки и лежачие полицейские. При этом в администрации Северной столицы отметили, что «безопасность на дорогах обеспечивается не одними лишь субъектами».

тановка камер и развитие дорожной инфраструктуры важны, но этого недостаточно, уверен эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Нужно работать и с гражданами, причем начиная с первых лет жизни. Например, в Австрии детей с 3–4 лет привозят на бесплатные автодромы, где инструкторы обучают их вождению на машинках-симуляторах, рассказывают правила дорожного движения. Это финансируют страховые компании.

Как писали «Известия», ранее Минтранс рекомендовал властям субъектов довести до нормативного состояния 50,9% региональных дорог к концу 2024 года. Сейчас этот показатель в среднем по стране не превышает 44%. Кроме того, Минпромторг сейчас занимается разработкой технологии распознавания пешеходов и других препятствий. Такой системой можно будет оснастить автомобили. Повсеместное внедрение технологии поможет существенно снизить количество ДТП и, как следствие, смертность на дорогах, считают в ведомстве.

Источник - Известия

Газета "Золотой Рог", Владивосток