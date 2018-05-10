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Медведев повысит россиянам пенсионный возраст

10 Мая 2018, 08:41 | В России

Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по пенсионному возрасту в стране, сообщил кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая 8 мая перед депутатами. В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать — в большинстве случаев не желая терять доход.

Отвечая на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста, г-н Медведев сообщил, что решение по этому вопросу принимать нужно.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную Думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», - сказал будущий премьер.

Он уточнил, что прежний возраст выхода граждан на пенсию был установлен в 30-х годах прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была около 40 лет, с тех пор жизнь в стране изменилась в лучшую сторону.

«У нас изменились и условия, и возможности, и желание людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде. Все эти факторы необходимо учитывать», - сказал г-н Медведев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: пенсии  госдума  труд  депутаты  Дмитрий Медведев  политика  здоровье 



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Комментарии

  • мимолетом12:12, 10.05.2018#

    "Сейчас в РФ около половины выходящих на пенсию продолжают работать — в большинстве случаев не желая терять доход". Непростительно медведеву не знать истинные причины того, почему половина Россиян после выхода на пенсию продолжают работать! Не потому что он заявляет, а потому, что на пенсию элементарно не проживешь! Это очень прискорбно и возмутительно, почему люди не могут уже отработав всю жизнь хоть чуток отдохнуть в старости, а работают до последнего "вздоха", пока "лапти не склеят"!!!!!!!!

  • ПЕНСИОНЕР12:14, 10.05.2018#

    А не проще ли нас, пенсионеров, просто отстреливаить? Или с патронами в стране тоже напряженка?

  • 32412:17, 10.05.2018#

    Ну и что в 30 годах??? установлен пенсионный возраст!!!!Кто помнит поколение 60-70 годов было здоровее сегодняшнего!!!!!!!!Это связано с тем, что медицина была бесплатная и честная+продукты были настоящие. Сегодня без увиличительного стекла ходить опасно за продуктами т. к. самым мелким шрифтом записана в них отрава. И правительство Медведев-главный разносчик этой заразы в России. Повышение пенсионного возраста именно в этот период развития страны, больше похоже на экономию, а это подло. А то, что у народа срок дожития после выхода на пенсию стал больше, так заслуги этой власти в этом нет. Народ боится за свое здоровье и следит за собой т. к. это единственный способ выжить работая уже на пенсии т. к. реальной социальной помощи от государства НЕТ!!!!!

  • Неедрос12:28, 10.05.2018#

    Правильно!. Наконец-то!)) 76% путинских приматов будут очень рады и поддержат прекрасное решение!)). . .

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