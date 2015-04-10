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В России запретили создавать фотожабы и демотиваторы на публичных лиц

10 Апреля 2015, 13:23 | В России

Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, поданный в защиту прав певца Валерия Сюткина как субъекта персональных данных. В исковых требованиях содержалась просьба об ограничении доступа к странице сайта lurkmore.to, на которой без согласия гражданина распространяются его персональные данные. На основании выигранного дела ведомство распространило на своей странице ВКонтакте предупреждение, что отныне так будет делать всегда – подавать иск в суд.

Роскомнадзор разъяснил, что нарушение законодательства о персональных данных в отношении публичных персон подразумевает:

 - Создание фейкового аккаунта от имени публичной личности (ФИО, должность, дата рождения, фото и др.) и его использование (посты, комментарии).

-  Создание фэйкового сайта публичной личности посвященный профессиональной и общественной деятельности публичной личности.

- Использование фото публичного лица в качестве олицетворения популярного интернет-мема, не имеющего отношения к личности «селебрити».

«Указанные способы обработки персональных данных нарушают требования законодательства о персональных данных и порочат честь, достоинство и деловую репутацию публичных лиц. Роскомнадзор обращается к администрации ресурсов с требованием удалить противоправную информацию, если этого не происходит – подает иск в суд», - говорится в сообщении ведомства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: фотожабы  фейк  соцсеть  мемы  демотиваторы  аккаунт 



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Комментарии

  • Justfirst13:50, 10.04.2015#

    А может проще роскомнадзор удалить и все будет ок?!)))

  • поЦоны с раЁна14:09, 10.04.2015#

    ББПЕ!!! Сюткин жги еще!!!! ))))))))

  • приморский14:31, 10.04.2015#

    Запрещается-запрещается-начинается. .

  • Tarkit16:20, 10.04.2015#

    Осталось теперь распространить понятие Кража Личности и запретить не только клонировать аккаунты звезд и делать на них мемы, а и на обычных людей. А звезд напротив, коли ты человек публичный то и получай все прелести публичности.

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