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В России запретили создавать фотожабы и демотиваторы на публичных лиц
Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, поданный в защиту прав певца Валерия Сюткина как субъекта персональных данных. В исковых требованиях содержалась просьба об ограничении доступа к странице сайта lurkmore.to, на которой без согласия гражданина распространяются его персональные данные. На основании выигранного дела ведомство распространило на своей странице ВКонтакте предупреждение, что отныне так будет делать всегда – подавать иск в суд.
Роскомнадзор разъяснил, что нарушение законодательства о персональных данных в отношении публичных персон подразумевает:
- Создание фейкового аккаунта от имени публичной личности (ФИО, должность, дата рождения, фото и др.) и его использование (посты, комментарии).
- Создание фэйкового сайта публичной личности посвященный профессиональной и общественной деятельности публичной личности.
- Использование фото публичного лица в качестве олицетворения популярного интернет-мема, не имеющего отношения к личности «селебрити».
«Указанные способы обработки персональных данных нарушают требования законодательства о персональных данных и порочат честь, достоинство и деловую репутацию публичных лиц. Роскомнадзор обращается к администрации ресурсов с требованием удалить противоправную информацию, если этого не происходит – подает иск в суд», - говорится в сообщении ведомства.
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А может проще роскомнадзор удалить и все будет ок?!)))