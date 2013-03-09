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Россиянам без внутреннего позитива не выжить
09 Марта 2013, 18:22 | В России
Президент России Владимир Путин раскрыл секрет, как ему удается сохранять отличную физическую форму.
На встрече с работницами предприятия "Вологодский текстиль" одна из ткачих поинтересовалась, как он поддерживает себя в форме, пишет РИА "Новости".
"Черчилль, говорят, что отвечая примерно на такой вопрос, он сказал так: "Я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать", но у меня немножко другие правила.
Я считаю, что нужно поменьше есть и побольше двигаться, но все хорошо в меру, и ограничения должны быть в меру и активность должна быть…", — сказал Путин.
По его словам, если нет какого-то внутреннего позитива, то жить вообще очень сложно, а сохранить форму практически невозможно.
Автор: РИА Новости
Теги: Владимир Путин здоровье
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