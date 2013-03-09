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Россиянам без внутреннего позитива не выжить

09 Марта 2013, 18:22 | В России

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет, как ему удается сохранять отличную физическую форму.

На встрече с работницами предприятия "Вологодский текстиль" одна из ткачих поинтересовалась, как он поддерживает себя в форме, пишет РИА "Новости".
 
"Черчилль, говорят, что отвечая примерно на такой вопрос, он сказал так: "Я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать", но у меня немножко другие правила.
 
Я считаю, что нужно поменьше есть и побольше двигаться, но все хорошо в меру, и ограничения должны быть в меру и активность должна быть…", — сказал Путин.
 
По его словам, если нет какого-то внутреннего позитива, то жить вообще очень сложно, а сохранить форму практически невозможно.
 
 
 
Автор: РИА Новости
Теги: Владимир Путин  здоровье 



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Комментарии

  • Псевдоним18:35, 09.03.2013#

    Ахаха, Володя жжот!

  • Псевдоним18:38, 09.03.2013#

    тварь!

  • Псевдоним14:11, 11.03.2013#

    Sam tvar. urod. raduysa chto nakonec u vas est. nastoyashiy prezident

  • нанан18:46, 09.03.2013#

    Ботекс рулит и смеётся над НАМИ!! а нам ПОХу. . й:(

  • Псевдонимка18:51, 09.03.2013#

    что-бы хорошо выглядеть надо быть президентом, питаясь с кремлевских ферм и огородов за народный счет!

  • Псевдоним18:53, 09.03.2013#

    еще бы у дармоедов не было"позитива"!

  • Псевдоним19:02, 09.03.2013#

    Да это не путин вовсе. клон

  • Псевдоним19:26, 09.03.2013#

    Нужно меньше есть а мы вам в этом поможем!!!!!!!!!

  • Псевдоним19:41, 09.03.2013#

    Благодаря вам, мы и так скоро будем меньше есть. . .

  • Псевдоним19:55, 09.03.2013#

    Все правильно:"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить!"

  • Псевдоним20:25, 09.03.2013#

    Подними еще выше цены и тарифы на все и вся-мы тогда вообще есть не будем(не за что)

  • Псевдоним17:01, 10.03.2013#

    Заботливый!!!!!

  • Псевдоним18:14, 04.04.2013#

    володя нам тренажеры уже не к чему. спустись в забой и поработай.

  • Псевдоним03:32, 06.06.2013#

    Каждый сам кузнец своего счастья! Все олигархи это больные психически люди они несчастны т. к. богатство нажитое ими не дает им самого главного в жизни - свободно и спокойно жить!Внешне лоск а в душе тьма! Многие умирают не своей смертью!

  • Псевдоним00:45, 10.06.2013#

    ДА ПУСТЬ КОЛБАСКИ ПОКУШАЕТ ДА ВСЕ ОВОЩИ С НЕТРАТОМИ

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