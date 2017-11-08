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КПРФ уже сделала все возможное, чтобы в любом случае проиграть на выборах президента
Кандидатом от партии будет названа заведомо непроходная фигура
Уже в следующем месяце состоится партийный съезд КПРФ, где будет официально утвержден кандидат от коммунистов на президентские выборы 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
До сегодняшнего дня специалисты выдвигали самые разные предположения о том, кого выберет партия на этот раз. Многие ждали сюрприза, какого-то неожиданного хода. Например, варианта с Валерием Рашкиным или с кем-то из более молодых кандидатов. Время прогнозов осталось в прошлом: на днях стало известно, кто представит КПРФ на предстоящих выборах.
Собственно, никаких сюрпризов: о своем выдвижении на пост главы государства заявил Геннадий Зюганов. Да, окончательное решение будет принято на декабрьском съезде партии, однако вряд ли кто-то из коммунистов вдруг решит оспорить данную кандидатуру. По словам главы КПРФ, такой вариант одобрен всеми партийными организациями, а сам Зюганов уже вовсю готовится дать бой соперникам весной будущего года.
Ну как дать бой… Ну как соперникам… Тут тебе и Ксения Собчак, и Екатерина Гордон... И Владимир Жириновский судя по всему подтянется (как же без него!). И Сергей Миронов (никто не знает зачем, но, видимо, будет). И жесткая оппозиция (Григорий Явлинский и т. д.) настроена очень серьезно.
В общем, несмотря на скучные новости от КПРФ, предвыборную гонку уже сейчас можно назвать захватывающей. Не в том плане, что победитель неизвестен и все такое, а в том, что все остальные кандидаты устроят вполне смотрибельную драчку карликов, вернее дряхлых пенсионеров и пары гламурных молодух, в грязи. Причем, цель у всех этих кандидатов будет одна - не допустить чтобы хоть одна капля этой грязи попала на всегда идеально чистый костюм самого главного кандидата.
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