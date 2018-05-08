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Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
На пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова.
"Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов", — сказал исполняющий обязанности главы кабмина.
Позднее источник РИА Новости сообщил, что Силуанов совместит новую должность с портфелем министра финансов.
Вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, а также политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения Медведев предложил назначить Татьяну Голикову.
Экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева он выдвинул на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, а вице-премьером по вопросам строительства, по его мнению, должен стать Виталий Мутко.
"Есть и другие идеи — в частности, по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики. Есть предложения назначить, может быть, для вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались, — Максим Алексеевич Акимов", — отметил Медведев.
Он также предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Дмитрия Козака на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики, Ольгу Голодец назначить вице-премьером по вопросам культуры и спорта, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.
"Есть еще одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера. — Прим. ред.) нынешнего заместителя министра обороны Борисова", — сказал исполняющий обязанности премьера.
В то же время Медведев отметил, что пока обсуждается только руководящий состав правительства. Позднее источник в "Единой России" подтвердил РИА Новости, что лидер партии не озвучил имена претендентов на должности министров.
Собеседник агентства также сообщил, что и.о. главы кабмина не упомянул Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева в числе возможных заместителей.
Консультации Дмитрия Медведева с парламентариями начались после того, как его кандидатуру на пост председателя российского правительства поддержал Владимир Путин. Госдума рассмотрит предложение президента на пленарном заседании 8 мая.
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