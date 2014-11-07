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Кабмин распределил гранты между регионами с эффективными губернаторами
"Выделить бюджетам субъектов Российской Федерации гранты, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета... в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти", - говорится в сообщении кабмина.
Правительство РФ распределило 3,5 миллиарда рублей (более 70 миллионов долларов) между регионами с наиболее эффективной исполнительной властью, сообщается на сайте кабмина в пятницу.
"Выделить бюджетам субъектов Российской Федерации гранты, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета… в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.
Размеры грантов определяются пропорционально эффективности. Первые три места заняли Татарстан (216 миллионов рублей, или 4,5 миллиона долларов), Тюменская область (201 миллион рублей, или 4,3 миллиона долларов) в целом и входящая в ее состав Югра (191 миллион рублей, или около 4 миллионов долларов) отдельно. Несколько российских регионов (автономные округа) входят в состав других регионов, хотя в отношениях с федеральными властями все они равны.
Четвертое место занимает Воронежская область (184 миллиона рублей, или около 4 миллионов долларов). Пятое место занимает Чечня (182 миллиона рублей), при этом она получила лидирующие позиции по динамике шести показателей.
Принятое решение призвано стимулировать власти других регионов работать эффективнее, сообщает кабмин.
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