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Кабмин распределил гранты между регионами с эффективными губернаторами

07 Ноября 2014, 18:00 | В России

"Выделить бюджетам субъектов Российской Федерации гранты, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета... в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти", - говорится в сообщении кабмина.

Правительство РФ распределило 3,5 миллиарда рублей (более 70 миллионов долларов) между регионами с наиболее эффективной исполнительной властью, сообщается на сайте кабмина в пятницу.

"Выделить бюджетам субъектов Российской Федерации гранты, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета… в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти", — говорится в сообщении.

Размеры грантов определяются пропорционально эффективности. Первые три места заняли Татарстан (216 миллионов рублей, или 4,5 миллиона долларов), Тюменская область (201 миллион рублей, или 4,3 миллиона долларов) в целом и входящая в ее состав Югра (191 миллион рублей, или около 4 миллионов долларов) отдельно. Несколько российских регионов (автономные округа) входят в состав других регионов, хотя в отношениях с федеральными властями все они равны.

Четвертое место занимает Воронежская область (184 миллиона рублей, или около 4 миллионов долларов). Пятое место занимает Чечня (182 миллиона рублей), при этом она получила лидирующие позиции по динамике шести показателей.

Принятое решение призвано стимулировать власти других регионов работать эффективнее, сообщает кабмин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.
 

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Теги: эффективность  грант  губернатор  кабмин 



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