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Китайцы в восторге от президентства Путина

07 Октября 2014, 15:06 | В России

В Китае общественность восхищается президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, поскольку считает его лидером, не боящимся противостоять Западу. Книги о главе государства разбирают с полок как горячие пирожки с начала украинского кризиса.

В Пекине книги о Путине продаются гораздо лучше книг о других мировых лидерах. Биография российского президента попала в список десяти бестселлеров в жанре нон-фикшн в Китае в сентябре.

Отметим, что восхищение президентом России в КНР носит не только литературный характер, и это свидетельствует о переменах в китайской политике. Китай был одной из тех стран, где поддержка позиции России в ее конфронтации с Западом по украинскому вопросу возросла и в июле составила 66% по сравнению с 47% в прошлом году. После десятилетий взаимного недоверия Пекин и Москва сближаются, одновременно бросая вызов «архитектуре безопасности», возглавляемой США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Опыт взаимодействия России с Западом по грузинскому и украинскому вопросу Китай стремится применить в решении вопроса о разграничении территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом во время украинского кризиса КНР не примкнула к санкциям США и ЕС против России. Тем самым, как полагают некоторые эксперты, Пекин решил заручиться нейтралитетом Москвы при попытках КНР решить острые территориальные споры в Азии. Несмотря на то что существуют сферы, в которых между Россией и КНР может возникнуть серьезная конкуренция, на данном этапе обе стороны заинтересованы в том, чтобы демонстрировать друг другу достоинства своих моделей управления.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: книги  китай  Путин  США  политика  Украина 






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Комментарии

  • Псевдоним16:25, 07.10.2014#

    Я смотрю на фото на живого трупа:)

  • Не толерантный18:47, 07.10.2014#

    А я читаю тупой коммент пока еще живого дебила

  • стеб21:11, 07.10.2014#

    а разе китайцы не от витаса балдеют?

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