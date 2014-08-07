Чиновникам в России запретят использовать гаджеты производства Apple

Как рассказали «Известиям» источники в правительстве, в ближайшее время кабмин планирует обсудить замену технического и программного обеспечения заседаний правительства: в частности, будет еще раз поднят вопрос об отказе от продукции американской компании Apple - iPhone и iPad, которые широко применяются на совещаниях. А также будет поставлена задача разработать собственное программное обеспечение.

По словам одного из министров, пожелавшего остаться неназванным, в среду, 6 августа, под руководством премьер-министра должно было состояться совещание по вопросам информационно-технологического обеспечения заседаний правительства РФ. Однако вместо этого прошла правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения предпринимательской деятельности, которая планировалась на день позже, 7 августа.

- Совещание было перенесено, так как вопрос по замещению продукции Apple до конца не проработан. Несмотря на то что неоднократно заявлялось об обязательном переходе на продукцию неамериканских компаний (Samsung), еще не все министры и вице-премьеры перешли на него. А если бы приняли решение и огласили его публично, то надо было бы исполнять, - заявил чиновник.

Еще в марте этого года правительство России решило отказаться от служебных интернет-планшетников iPad в пользу корейских Samsung.

Министр связи Никифоров, давая характеристику новым устройствам, сказал, что корейские планшеты имеют специальную защиту и могут с успехом использоваться для обработки служебной, в том числе и конфиденциальной информации. По его словам, американские спецслужбы собираются значительно увеличить объемы перехватываемой на территории России информации. Это обстоятельство вызывает озабоченность не только у правительства, но и у других госучреждений.

Однако до сих пор министры приходят на заседания с продукцией Apple.

Как рассказал «Известиям» другой собеседник в правительстве, одним из явных претендентов на получение прописки в правительстве страны вместо iPhone является российский смартфон Yotaphone. Еще в декабре прошлого года сенатор Руслан Гаттаров предложил заменить российским изобретением все иностранные трубки в целях обеспечения информационной безопасности. В частности, в США даже президенту Бараку ОБАМЕ служба безопасности Белого дома запретила использовать гаджеты Apple из-за их уязвимости.

Позже вопросы к последнему iPhone возникли и у других чиновников - из-за функции определения отпечатка пальца своего владельца. При этом, как отмечал опальный экс-сотрудник АНБ Эдвард СНОУДЕН, американские спецслужбы имели полный доступ к серверам империи Джобса.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим ДЕНЬГИН считает, что последние российские разработки способны заменить иностранные аналоги.

- Я полностью поддерживаю решение отказаться от iPhone, что мы не раз обсуждали на комитете. А в нынешней ситуации это и вовсе необходимый шаг. Думаю, что решение будет принято в пользу одного из уже созданных нашими техниками устройств, - считает Деньгин. - Например, телефона «Ростеха», на создание которого было выделено около 1,5 млрд. Yotaphone доказал свою эффективность. Желание обособиться и защитить конфиденциальность своей информации - это мировой процесс, свойственный как правительствам, так и экономическим гигантам.

Ведущий эксперт по информационной безопасности компании Infowatch Андрей Прозоров заметил, что для информационной безопасности нужно не только решать вопрос с заменой оборудования, но и рассмотреть вопросы программного обеспечения.

- Дело не просто в отказе от iPhone, а еще и в том, как строить контроль информационных потоков в принципе. На долю устройств Apple приходится большая часть трафика в корпоративном сегменте. Android-устройства если и выбирают, то за то, что их проще контролировать, - сказал специалист. - Что касается Yotaphone, то он хорошо разрекламирован, но большинство компонентов у него не отечественного производства и, думаю, он не будет рассмотрен по этой причине.

У российских производителей гаджетов есть один небольшой недостаток. Если компании Yota Devices удалось создать смартфон, имеющий достаточные технические и качественные показатели, то выпустить российский планшет, который бы смог удовлетворить требованиям правительства, еще никому не удалось. Та же Yota Devices еще в прошлом году зарегистрировала бренд Yotapad, и общественность заговорила о скором появлении серийного планшета компании. Однако до сегодняшнего дня этого не произошло.

ZRPRESS.RU, Владивосток.