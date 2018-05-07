Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией

Но расстроил кандидатурой на пост премьер-министра

Через несколько часов после инаугурации Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия депутатов назначить его председателем правительства, сообщил сайт Кремля, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Вопрос об утверждении Медведева главой кабинета министров нижняя палата рассмотрит на следующий день — во вторник, 8 мая. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Ранее в полдень 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония вступления Путина в должность президента России.

Перед утверждением в парламенте премьер встретится для консультаций с думскими фракциями. Встреча с фракцией «Единой России» пройдет в 17 часов в понедельник, сказал РБК собеседник в руководстве фракции.

Источники РБК в Кремле и правительстве ранее называли «очень высокими» шансы Медведева остаться в должности премьер-министра. «Медведев, наверное, единственный человек, которому доверяет Путин, потому что он не подвел его в 2011 году (заявив, что не станет баллотироваться на второй срок. — РБК), — говорил РБК высокопоставленный федеральный чиновник. — Медведев полностью устраивает президента в качестве премьера. Но в реальности останется он премьером или нет, знают только сами Путин и Медведев».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.