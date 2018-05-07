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Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
Инаугурация Президента Российской Федерации состоится в понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. В торжественной церемонии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Накануне глава государства провел встречу с членами Правительства РФ. Владимир Путин поблагодарил Премьер-министра и его заместителей за совместную работу, за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией.
«Перед Правительством, исполнительной властью в целом стоял широчайший круг проблем и вопросов – от текущих до совершенно нестандартных, часто экстренных. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда», – подчеркнул президент.
Владимир Путин акцентировал внимание на том, что все эти годы Россия развивалась – «не просто реагировала на возникающие проблемы, а шла вперед, наращивала свои возможности». Президент отметил важность преемственности и последовательности этой работы.
Напомним, на выборах Президента России 18 марта 2018 года Владимир Путин набрал 76,69% голосов. В Приморье в выборах Президента Российской Федерации приняли участие более 900 тысяч человек. Большинство из проголосовавших отдали свой голос за действующего главу государства.
По мнению Андрея Тарасенко, выбор приморцев – свидетельство высокого уровня доверия президенту и поддержки инициированного им курса преобразований в стране.
Как подчеркнул в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ в 2018 году Владимир Путин, сегодня социально-экономическая политика государства ориентирована на развитие Дальнего Востока, который стал «национальным приоритетом на весь XXI век».
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