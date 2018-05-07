Сегодня Путин скажет нечто

Четвертая инаугурация Владимира Путина пройдет в понедельник, 7 мая

Сценарий торжественного мероприятия в Кремле до последнего дня держали в секрете. До сих пор остается интригой, приедет ли Путин на инаугурацию на новом лимузине проекта «Кортеж», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Какими традициями оброс день, в который избранный лидер клянется в верности народу страны, читайте в материале портала iz.ru.

«Клянусь верно служить народу»

Церемония по закону проходит на 30-й день после объявления официальных итогов выборов главы государства — в этом году они состоялись 18 марта. По их результатам Владимир Путин одержал победу при поддержке 76,69% избирателей.

Инаугурация уже пятый раз подряд, с 2000 года, пройдет именно в этот день — 7 мая. Всего в новейшей истории страны она проводилась шесть раз — в 1991 году, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В российском законодательстве детально не установлен регламент проведения церемонии вступления в должность избранного лидера. В 82-й статье Конституции РФ прописано, что инаугурация должна проходить в присутствии членов обеих палат федерального парламента и судей Конституционного суда.

Кроме того, в соответствии с законодательством избранный лидер должен принести народу присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Верность традициям

Хотя законодательно регламент не прописан, инаугурация в России крепко обросла своими традициями. Последние четыре раза она проводилась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца (до этого — в Кремлевском дворце съездов). И начиналась она с появления военнослужащих Президентского полка, отмечающего 7 мая день образования — на этот раз 82-летие. Военнослужащие начали готовиться к торжеству в апреле. Незадолго до церемонии, которая начинается в полдень, офицеры Президентского полка под звуки строевого марша Николая Иванова-Радкевича внесут в зал государственный флаг, штандарт президента России, особый экземпляр Конституции, на которой глава государства приносит присягу, и президентский знак. С 2004 года военнослужащие по случаю инаугурации надевают особую парадную форму, которая относится к эпохе Отечественной войны 1812 года.

7 мая на оборотную сторону одного из 17 звеньев президентского знака нанесли имя избранного главы государства и год его вступления в должность, рассказывал гендиректор центра «Русские ремесла» Игорь Беляев. Впервые он был изготовлен для Бориса Ельцина, с тех пор эскиз не менялся. Главный элемент знака — крест ордена «За заслуги перед Отечеством», выполненный из чистого золота высшей пробы.

— Здесь же имеется так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев. Девять звеньев — это изображение государственного герба, и восемь медальонов с девизом ордена («Польза, честь, слава»)», — приводит слова Беляева «РИА Новости».

Кортежу ли быть

На первой своей инаугурации Путин закрепил и другую традицию, когда избранный президент торжественно проходит через анфиладу парадных залов. Прибывал же в Кремль он по традиции на автомобиле Mercedes Pullman. На этот раз в дело может пойти созданный в рамках проекта «Кортеж» лимузин отечественного производства. До последнего оставалось интригой, станет ли 7 мая звездным часом для новинки отечественного автопрома. Источники заявляли, что церемония пройдет без проезда президентского кортежа.

Избранный лидер может пройти до Кремля и пешком — никаких обязательных требований нет, подчеркивал глава службы кремлевского протокола Владимир Шевченко: «[Программа церемонии] может интерпретироваться в любую сторону. Поэтому есть возможность каждый раз вносить какие-то новшества, отказываться от чего-то».

Автомобили из линейки «Кортеж» задействуют в торжественном мероприятии, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя слухи о возможности отказа от традиционного проезда, официальный представитель Кремля напомнил, что «в прошлый раз (в 2012 году/ — Прим. iz.ru) президент переезжал из Дома правительства в Кремль». «Сейчас необходимости в этом переезде нет», — пояснял Песков. Впрочем, 14 лет назад, когда Владимир Путин заступал на второй президентский срок, кортеж использовался. Перед церемонией он выехал из Кремля через Боровицкие ворота, объехал его и вернулся на территорию через ворота Спасской башни.

Так или иначе, после инаугурации машины проекта «Кортеж» представительского класса начнут использовать в повседневном рабочем графике главы государства, сообщил ранее «Известиям» Дмитрий Песков.

Готовность номер один

Транслировать церемонию вступления в должность президента России, которая продлится около часа, будут «Первый канал», «Россия 1» и НТВ. Предположительно, вести ее будет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, голос которого хорошо знаком россиянам.

К инаугурации успели подготовить и сам Кремль. Еще в конце апреля реставрационные работы завершили на Царской башне, а в начале мая освободили от строительных лесов Комендантскую. Отремонтировали и Красное крыльцо на Соборной площади, по которому после присяги президент спускается на площадь, чтобы приветствовать Президентский полк.

В Александровском саду к инаугурации уже могут начать цвести тюльпаны, отмечала руководительница службы садово-паркового содержания дирекции кремлевского комплекса управделами президента Анна Денисова. В конце апреля садовники, несмотря на непогоду, высадили 33 тыс. саженцев анютиных глазок в цветах российского триколора.

Москвичам нужно помнить, что в день инаугурации будет перекрыто движение транспорта на двух центральных улицах столицы — на улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также на улице Москворецкая со стороны парка «Зарядье» — с 9:00 до 15:00. Музеи Московского Кремля закроют на весь день.

А что потом

Работа Владимира Путина, несмотря на подготовку к инаугурации, продолжается до последнего момента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что глава государства вечером накануне торжественного вступления в должность проведет несколько рабочих встреч: «Во второй половине дня 6 мая — не публичные, но рабочие разные совещания».

Кадровых решений от вновь избранного российского президента ждут уже на следующий день после инаугурации. 7 мая, согласно Конституции РФ, действующее правительство сложит полномочия. Последнее заседание в действующем составе кабмин провел перед майскими праздниками. 4 мая официальный представитель Кремля заявил, что Владимир Путин может внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру председателя правительства сразу же после инаугурации. На какие-либо уточняющие вопросы Дмитрий Песков отвечать отказался. Нижняя палата парламента, в свою очередь, может рассмотреть предложенного кандидата на пленарном заседании 8 мая, заявил первый вице-спикер думы Иван Мельников.

Решение, скорее всего, будет принято в кратчайшие сроки. Хотя в истории и были случаи, когда депутаты не одобрили кандидата на премьерский пост: в 1998-м они отказались согласовывать на эту должность Виктора Черномырдина. Предположения делали и СМИ, и эксперты: помимо действующего премьера Дмитрия Медведева в список потенциальных кандидатов включали и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, и гендиректора госкорпорации «Ростех», и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Пресс-секретарь президента неоднократно подчеркивал, что работа над подбором кандидатов идет, но не называл имен.

Раскроет ли карты вступивший в четвертый президентский срок Владимир Путин уже в день инаугурации, неизвестно. Однако известно другое — повторения хоккейного матча Ночной хоккейной лиги 7 мая 2012 года с участием главы государства не будет.