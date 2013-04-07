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Таджикистан просит разрешить въезд в РФ мигрантам, не совершившим тяжких преступлений
Таджикистан просит Москву разрешить въезд в РФ тем трудовым мигрантам, чьи правонарушения не носят тяжкий характер, заявил в пятницу в Душанбе на второй международной конференции "Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана" заместитель главы республиканской миграционной службы (МС) Анвар Бабаев.
Россия составила список из примерно 400 тысяч граждан Таджикистана, которым из-за разного рода правонарушений запрещен въезд в РФ.
"Запрещение на въезд в РФ такого количества трудовых мигрантов может вызвать социальные проблемы в Таджикистане, так как рынок труда в стране заполнен, поэтому мы (МС) попросили легализовать тех трудовых мигрантов, чьи правонарушения не носят тяжкий характер", — сказал Бабаев.
По его мнению, ежегодная квота на трудовых мигрантов в 1,7 — 1,9 миллиона человек не соответствует действительности. "Ежегодное число мигрантов, занятых в экономике РФ, составляет 10 — 12 миллионов человек, отсюда и рост нелегалов", — считает чиновник. Он также отметил рост негативного отношения к трудовым мигрантам из Центральной Азии в российском обществе, особенно среди молодежи, что подогревается, по его мнению, некоторыми СМИ.
"Трудовой мигрант не имеет никакого отношения к терроризму, наркотрафику и экстремизму, как рисуют его некоторые СМИ РФ",- добавил замглавы МС Таджикистана, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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Псевдоним20:18, 07.04.2013#
мало того "выгоняли", вырезали целыми семьями, вплоть до грудных детей. Работать нормально они не будут. Из общениязнаю, стоит две задачи: рвануть сразу, неважно как, чтобы дома хватило- это борзые. Или потихоньку торгуя наркатой, отжимая квартиры, машины, купить гражданство- это поумнее.
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Дмитрий21:20, 09.04.2013#
Елена Дунаева акцентировала внимание на том, что есть общее сформировавшееся мнение, что гастарбайтер - стихийный источник опасности. Или, как минимум, источник заболевания. «Нас раздражает, что мигранты не соблюдают наши правила и традиции. Извините, но мы их сами иногда не соблюдаем. Сколько есть граждан Российской Федерации, которые танцуют посреди Москвы? Или распивают спиртное? Мы говорим, что мы - хозяева, а они - гости. Так вот хозяева иногда сами дают поводы гостям», - сказала глава ФМС по Петербургу. Я всегда говорил, что дело в правилах и их соблюдении. А истерить по поводу того, что они (мигранты) нам не нужны. . . ну давайте их выгоним, наймем русских за двойную зарплату и посмотрим какое "доступное жилье" будет у нас в ближайшие годы. .
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Ворошилов22:46, 17.04.2013#
Это все братцы фобия. . Не нравятся потому что другие. а работать пусть работают. Ту работу на которую они подписываются ни одинабориген выполнять не будет. У нас странная гордость - лучше сопьюсь. Я бы не запрещал им въезд а разрешал. И отменил бы все квоты, но установил бы тотальный контроль за работодателями, которые зачастую и являются инициаторами такого нелегального бизнеса. Им чем бесправней работяга, тем лучше. Да и если они все легализуются по полной то и сами захотят и русский ваыучить и законов нарушать не будут.
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Конечно нужно разрешить въезд всем 400 тысячам таджиков, это честный, толерантный народ, который помогает нам строить светлое будущее.