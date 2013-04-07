Таджикистан просит разрешить въезд в РФ мигрантам, не совершившим тяжких преступлений

Чистый приток денежных переводов из России в Таджикистан за 2012 год составил 3,290 миллиарда долларов, что на 14,9% больше, чем в 2011 году, и составляет 43,3% к ВВП, в 2011 году это соотношение составляло 43,9%.

Таджикистан просит Москву разрешить въезд в РФ тем трудовым мигрантам, чьи правонарушения не носят тяжкий характер, заявил в пятницу в Душанбе на второй международной конференции "Новые подходы к межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана" заместитель главы республиканской миграционной службы (МС) Анвар Бабаев.

Россия составила список из примерно 400 тысяч граждан Таджикистана, которым из-за разного рода правонарушений запрещен въезд в РФ.

"Запрещение на въезд в РФ такого количества трудовых мигрантов может вызвать социальные проблемы в Таджикистане, так как рынок труда в стране заполнен, поэтому мы (МС) попросили легализовать тех трудовых мигрантов, чьи правонарушения не носят тяжкий характер", — сказал Бабаев.

По его мнению, ежегодная квота на трудовых мигрантов в 1,7 — 1,9 миллиона человек не соответствует действительности. "Ежегодное число мигрантов, занятых в экономике РФ, составляет 10 — 12 миллионов человек, отсюда и рост нелегалов", — считает чиновник. Он также отметил рост негативного отношения к трудовым мигрантам из Центральной Азии в российском обществе, особенно среди молодежи, что подогревается, по его мнению, некоторыми СМИ.

"Трудовой мигрант не имеет никакого отношения к терроризму, наркотрафику и экстремизму, как рисуют его некоторые СМИ РФ",- добавил замглавы МС Таджикистана, пишет РИА "Новости".