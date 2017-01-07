Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина

Молодежный проект «Сеть» выпустил календарь, где каждому месяцу 2017-го года соответствует один из тезисов, озвученных Президентом в послании Федеральному собранию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме высказываний Путина, календарь содержит их интерпретации, собранные участниками проекта в процессе обсуждения с участниками фокус-групп, проведенных в четырех регионах России.

Прямая речь респондентов размещена буквально между строк выступления Президента и каждое высказывание - реальная реакция одного или нескольких респондентов на послание, обозначение конкретной проблемы, связанной с темой тезиса, предложение, наказ чиновникам от избирателей.

В обсуждении послания приняли участие более двухсот россиян разного возраста, профессий и социального положения. Читать между строк будет предложено депутатам Государственной думы, членам Совета Федерации, работникам министерств, некоторым губернаторам и другим чиновникам. Календарь будет отправлен адресатам после новогодних праздников. Тираж составил тысячу экземпляров.

Роман Путанов (активист проекта «Сеть»): «Послание Президента – это руководство к действию для чиновников на годы вперед. Путин чувствует что беспокоит людей и дает прямые указания своим подчиненным. Мы создали своеобразную «напоминалку» для тех, кому адресовано послание, где тезисы выступления раскрывают простые граждане, не имеющие отношения к политике: рабочие, врачи, учителя, студенты. Календарь на стене служебного кабинета – это компас для чиновника, по которому можно сверять свою повседневную работу одновременно с указаниями Президента и чаяниями народа».

В течение года мы будем отдельно отправлять календари тем структурам и чиновникам, которые будут забывать то, о чем говорил Путин.