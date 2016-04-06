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Владимир Путин объявил о создании в России Национальной гвардии

06 Апреля 2016, 09:10 | В России

Главой Национальной гвардии, которая придет на смену Внутренним войскам МВД, назначен генерал Виктор Золотов. С 2014 года он командовал Внутренними войсками, а до 2013 года был руководителем Службы охраны президента, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.

Напомним, Президент России Владимир Путин на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором Ивановым и командующим Внутренними войсками МВД Виктором Золотовым объявил, что на базе Внутренних войск МВД будет создана Национальная гвардия. На этой же встрече было объявлено о передаче ФСКН и ФМС в ведение МВД.

Владимир Путин подписал указ о назначении генерала армии Виктора Золотова главнокомандующим вновь созданной Национальной гвардии. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Золотова Виктора Васильевича директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками Национальной гвардии Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа. Он вступает в силу со дня подписания.

Главнокомандующий Национальной гвардии по статусу, размеру зарплаты, условиям социального и медицинского обеспечения приравнивается к федеральному министру, говорится в указе о создании структуры.

Как позже уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Нацгвардии будет подчиняться лично президенту, передает корреспондент РБК. На вопрос, есть ли особое доверие к Золотову, Песков ответил утвердительно.

«Президент и [верховный] главнокомандующий не назначает людей руководить силовыми структурами, не испытывая к ним личного доверия», — сказал Песков. Золотов «в целом имеет богатый опыт работы в специальных службах и, безусловно, это хороший задел для его новой службы», отметил он. Однако нельзя сказать, чтобы служба создавалась специально для него, уточнил пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, пока трудно сказать, будут ли меняться полномочия других служб и ведомств в связи с появлением Национальной гвардии. Так он ответил на вопрос о том, не пересекаются ли полномочия Нацгвардии с ФСБ и другими ведомствами. «С уверенностью можно сказать, что определенно потребуется совершенствование правовой и нормативной базы, надо будет принимать какие-то изменения в законы, и речь пойдет не об одном и не о двух законах», — добавил он. Песков также уточнил, что создание новой силовой структуры не потребует увеличения штатной численности и аппарата.

На вопрос о том, почему Национальную гвардию надо было создавать именно сейчас, Песков ответил: «Президент в начале встречи сказал, что тема прорабатывалась давно, и он принял такое решение». Песков уточнил, что решение с предстоящими выборами не связано.

О создании Национальной гвардии президент объявил 5 апреля на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором Ивановым, также Золотовым. Это будет новый орган исполнительной власти, созданный на базе Внутренних войск МВД, в задачи которого будет входить борьба с терроризмом и организованной преступностью.

Ранее источник РБК в Кремле говорил, что Нацгвардия фактически будет отдельной от МВД структурой. Песков подтвердил РБК, что Национальная гвардия будет подчинена напрямую Путину.

В войска Национальной гвардии будут преобразованы Внутренние войска МВД, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. В состав новой силовой структуры, в частности, войдут специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД и авиационные подразделения министерства. Кроме того, Национальной гвардии будет передано ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана МВД).

Лица, которые будут проходить службу в войсках национальной гвардии и в Федеральной службе войск национальной гвардии, а также гражданский персонал продолжат проходить военную службу и работать на тех же должностях – без переаттестации и переназначения до проведения соответствующих организационно-штатных мероприятий.

Во вторник на сайте Кремля также появился указ о включении Золотова в состав постоянных членов Совета безопасности.

В мае 2014 года президент назначил Золотова первым заместителем министра внутренних дел, главкомом Внутренних войск МВД. До этого он полгода проработал в качестве первого заместителя главкома. До работы в МВД Золотов 13 лет проработал в Федеральной службе охраны (ФСО) и руководителем Службы безопасности президента России.

После того как Золотов перешел на работу в МВД, своим указом Путин присвоил ему звание генерала армии. Это произошло в ноябре 2015 года. До этого​ почти 10 лет Золотов имел звание генерал-полковника.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РБК
Теги: назначение  президент  перестановки  Путин  нацгвардия 



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Комментарии

  • Великая Россия09:27, 06.04.2016#

    Начинается период Малой земли, переходный период в маразм.

  • Р В РЈР РЈ09:52, 06.04.2016#

    Что-то Путин мутит. Не к добру все это.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:11, 06.04.2016#

    Самые плачевные результаты от этого, это расходы из бюджета, которые влияют только на нас. Сказки про то что не будут расходы для лохов. Только на название, бланки, печати, и прочую лабуду нужны миллиарды по стране!

  • Псевдоним10:14, 06.04.2016#

    Чего-то стал бояться Царь. . . . . Вот и личная Армия) Нужно же свои миллиарды защищать. . . Только вот с собой не заберешь)

  • Псевдоним10:15, 06.04.2016#

    Вот и узаконили опричнину

  • Псевдоним10:16, 06.04.2016#

    Вот вам современное НКВД

  • Псевдоним11:52, 06.04.2016#

    Причем тут НКВД, просто берем самое лучшее у наших заокеанских друзей. Национальная гвардия Соединённых штатов (англ. National Guard of the United States) — вид вооружённых сил, группы резерва, организованные армией и ВВС США. Национальная гвардия может быть активирована в чрезвычайных ситуациях губернатором штата для выполнения различных задач внутри страны (ликвидация последствий стихийных бедствий, поддержание правопорядка в случае массовых волнений и другие), выполняя в таких случаях примерно те же функции, что и внутренние войска.

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