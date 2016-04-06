Президент России Владимир Путин ликвидировал сразу три силовых органа и создал один новый

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором Ивановым и командующим Внутренними войсками МВД Виктором Золотовым объявил, что на базе Внутренних войск МВД будет создана Национальная гвардия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Этот новый орган исполнительной власти, по словам президента, будет заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью.

«Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа и так далее», — сказал Путин.

По словам президента, решение о создании Нацгвардии будет зафиксировано не только в указе, но и в федеральном законе «с тем, чтобы не было никакого разнобоя, с тем чтобы все работало четко и слаженно». «Очень рассчитываю, что войска Национальной гвардии будут также эффективно выполнять свои задачи, как это было до сих пор, и усилят свою работу на тех направлениях, которые считаются приоритетными», — сказал он.

На этой же встрече было объявлено о передаче ФСКН и ФМС в ведение МВД.

Источник РБК в администрации президента отметил, что Нацгвардия фактически будет отдельной от МВД структурой. Он подчеркнул при этом, что ее создание не потребует дополнительных средств, так как параллельно будут реорганизованы ФСКН и ФМС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что Национальная гвардия будет подчинена напрямую Путину. Внутренние войска пока находятся в подчинении главы МВД Колокольцева, чьим замом является Золотов.

Внутренние войска в мае 2014 года возглавил Золотов, до 2013 года руководивший Службой охраны президента. В сентябре 2013 года Золотов стал заместителем командующего Внутренними войсками МВД.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.