Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президент России Владимир Путин ликвидировал сразу три силовых органа и создал один новый
Президент России Владимир Путин на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором Ивановым и командующим Внутренними войсками МВД Виктором Золотовым объявил, что на базе Внутренних войск МВД будет создана Национальная гвардия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Этот новый орган исполнительной власти, по словам президента, будет заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью.
«Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа и так далее», — сказал Путин.
По словам президента, решение о создании Нацгвардии будет зафиксировано не только в указе, но и в федеральном законе «с тем, чтобы не было никакого разнобоя, с тем чтобы все работало четко и слаженно». «Очень рассчитываю, что войска Национальной гвардии будут также эффективно выполнять свои задачи, как это было до сих пор, и усилят свою работу на тех направлениях, которые считаются приоритетными», — сказал он.
На этой же встрече было объявлено о передаче ФСКН и ФМС в ведение МВД.
Источник РБК в администрации президента отметил, что Нацгвардия фактически будет отдельной от МВД структурой. Он подчеркнул при этом, что ее создание не потребует дополнительных средств, так как параллельно будут реорганизованы ФСКН и ФМС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что Национальная гвардия будет подчинена напрямую Путину. Внутренние войска пока находятся в подчинении главы МВД Колокольцева, чьим замом является Золотов.
Внутренние войска в мае 2014 года возглавил Золотов, до 2013 года руководивший Службой охраны президента. В сентябре 2013 года Золотов стал заместителем командующего Внутренними войсками МВД.
Новости тематики
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
Новости раздела
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
По ходу, в преддверии выборов, Гарант создаёт себе силовую структуру для борьбы с оппозицией. . .