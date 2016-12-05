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Правительство РФ снизило прожиточный минимум на душу населения

05 Декабря 2016, 21:09 | В России

На чем держится душа россиянина?

Правительство РФ установило прожиточный минимум в целом по России по итогам третьего квартала текущего года в размере 9 тыс. 889 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2016 г. на душу населения 9 889 рублей, для трудоспособного населения — 10 678 рублей, пенсионеров — 8 136 рублей, детей — 9 668 рублей», — говорится в документе.

По итогам второго квартала текущего года прожиточный минимум в целом по РФ составлял 9 тыс. 956 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 722 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 163 рубля, для детей — 9 тыс. 861 рубль. За первый квартал 2016 года прожиточный минимум на душу населения составлял 9 тыс. 776 рублей.

Отметим, таким образом, размер прожиточного минимума на душу населения в третьем квартале снизился на 0,67% по сравнению с его размером во втором квартале текущего года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения сократился на 0,41%, для пенсионеров — на 0,33%, для детей — на 1,96%, пишет ИА "Росбалт".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: прожиточный минимум 



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