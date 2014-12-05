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Российским депутатам запретят пользоваться iPhone
Депутат фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Горовцов готовит проект постановления, согласно которому депутаты Госдумы должны будут отказаться от американских смартфонов компании Apple.
Парламентарий внесёт проект постановления уже ближайшие дни. Горовцов отметил, что депутатам Государственной думы, которые допущены к секретным, а также особо важным документам и данным нужно отказаться от iPhone в целях госбезопасности. Автор инициативы предлагает депутатам использовать простые мобильные телефоны, с помощью которых западная разведка не сможет следить за чиновниками. Горовцов считает, что российские парламентарии должны пользоваться мобильниками только для разговоров, пишет ТАСС.
Сначала предложение будет рассмотрено на заседании профильного комитета по безопасности, потом на Совете Думы, после чего будет вынесено на обсуждение пленарного заседания. На это уйдёт примерно две недели.
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