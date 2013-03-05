Алексей КОРНИЕНКО: Госдума нынешнего созыва будет распущена после Олимпиады в Сочи

Такое личное предположение высказал депутат - коммунист Госдумы от Приморского края Алексей КОРНИЕНКО на пресс-конференции, состоявшейся во Владивостоке 5 марта.

«По моему мнению, Госдума шестого созыва не доживет до 2016 года, - сказал депутат. – Она будет распущена после Олимпиады в Сочи в 2014 году. Слишком много противоречий в думе».

По мнению Алексея Корниенко, в ближайшее время примерно шесть-восемь депутатов добровольно сложат с себя полномочия. «Все они принадлежат к партии «Единая Россия», - сказал депутат.

Он также сказал, что «государственная власть не может очнуться после кризиса 2008 года». «Стоимость нефти растет, а счастья нет», - высказался Алексей Корниенко.

По его же мнению, новый законопроект о выборах депутатов Госдумы опять написан так, что дает преференции представителям партии власти.

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток