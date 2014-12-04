Сегодня Путин объявит, что будет делать из России второй Китай

В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделает ставку на экономику и, возможно, предложит "китайскую" концепцию взаимодействия государства и предпринимательства.

В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделает ставку на экономику и, возможно, предложит "китайскую" концепцию взаимодействия государства и предпринимательства. Такое мнение "Росбалту" высказал президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин. С его точки зрения, решение руководства страны перейти к подобного рода модели, предполагающей сохранение жесткой центральной власти и "открытие всех шлюзов" для бизнеса, наиболее вероятно, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на Rosbalt.Ru.

"Будет сказано, что мы будем развивать предпринимательство, что бизнес получит гарантии на неувеличение налогов, даже будут какие-нибудь фразы типа "не должен подвергаться преследованию", "не надо кошмарить" и так далее", — добавил политолог.

Кроме того, полагает эксперт, касаясь политики, президент повторит ранее уже озвученный тезис о готовности выстроить диалог с оппозицией, "только если она не переходит границ". Он ожидает, что в целом тон главы государства будет несколько смягчен, однако не кардинально.

"Есть сценарий, условно говоря, либеральный. Установление новых связей с гражданским обществом и так далее. Элементы этого в послании тоже будут, но они не будут центральными. Концепцию можно назвать китайской: власть сохраняется в центре, остается достаточно жесткой, но для предпринимательства мы откроем все шлюзы. Так, как Китай это сделал после Тяньаньмэня. В принципе, будет ставка такая", — подытожил Игорь Бунин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.