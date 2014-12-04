www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Путин заморозил зарплаты чиновников на 2015 год

04 Декабря 2014, 16:25 | В России

Зарплаты чиновников в следующем году в России расти не будут. Владимир Путин подписал закон о введении моратория до 2016 года на индексацию зарплат чиновников в администрации президента, аппаратах правительства, Счетной палаты, МИД и его территориальных органах.

До этого момента законодательство предусматривало ежегодный рост зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции. Плату поднимали и в 2013, и в 2014 годах. "Но в федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов средства на эти цели не предусмотрены, - заявили ранее в правительстве. - В связи с этим предлагается приостановить до 1 января 2016 года действие этой нормы Федерального закона "О государственной гражданской службе РФ".

Между тем пик инфляции в России еще не пройден, рост цен может достигнуть максимума в первом квартале 2015 года, когда инфляция в годовом выражении приблизится к 10 процентам. Об этом накануне заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, по оценке которой инфляция в этом году превысит 9 процентов.

Сколько получают сегодня госчиновники пишет "Российская газета":  92 тысячи рублей в месяц зарабатывают в среднем работники федеральных министерств.

Больше всего зарабатывают в МЧС - в среднем 127 тысяч рублей в месяц, в Минздраве - 116,3 тысячи рублей. Кстати, столько же зарабатывают госслужащие в Совете Федерации - в среднем по 116,3 тысячи рублей. Меньше всего платят в Федеральном агентстве по недропользованию - по 43,8 тысячи рублей в месяц и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки - 44,8 тысячи рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Путин  чиновник  зарплата 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:17, 05.12.2014#

    зато у депутатов 420 000 рублей, зачем им повышать их и так хрен догонишь!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru