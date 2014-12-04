Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин заморозил зарплаты чиновников на 2015 год
Зарплаты чиновников в следующем году в России расти не будут. Владимир Путин подписал закон о введении моратория до 2016 года на индексацию зарплат чиновников в администрации президента, аппаратах правительства, Счетной палаты, МИД и его территориальных органах.
До этого момента законодательство предусматривало ежегодный рост зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции. Плату поднимали и в 2013, и в 2014 годах. "Но в федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов средства на эти цели не предусмотрены, - заявили ранее в правительстве. - В связи с этим предлагается приостановить до 1 января 2016 года действие этой нормы Федерального закона "О государственной гражданской службе РФ".
Между тем пик инфляции в России еще не пройден, рост цен может достигнуть максимума в первом квартале 2015 года, когда инфляция в годовом выражении приблизится к 10 процентам. Об этом накануне заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, по оценке которой инфляция в этом году превысит 9 процентов.
Сколько получают сегодня госчиновники пишет "Российская газета": 92 тысячи рублей в месяц зарабатывают в среднем работники федеральных министерств.
Больше всего зарабатывают в МЧС - в среднем 127 тысяч рублей в месяц, в Минздраве - 116,3 тысячи рублей. Кстати, столько же зарабатывают госслужащие в Совете Федерации - в среднем по 116,3 тысячи рублей. Меньше всего платят в Федеральном агентстве по недропользованию - по 43,8 тысячи рублей в месяц и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки - 44,8 тысячи рублей.
Новости тематики
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
- Домены ru и рф возьмет под контроль государство
Новости раздела
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
- Сегодня Путин скажет нечто
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
зато у депутатов 420 000 рублей, зачем им повышать их и так хрен догонишь!