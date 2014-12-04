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Сегодня Владимира Путина будет слушать весь мир
Для Владимира Путина это уже одиннадцатое Послание. Прямая трансляция будет осуществляться телеканалами "Россия" и "Первый канал". До момента оглашения текст держится в секрете. Но некоторые темы на этот раз анонсировал сам президент.
Президент самостоятельно готовит Послание. Естественно, глава государства запрашивает экспертные оценки, материалы, но содержание определяет он сам. Вернувшись из Анкары, Владимир Путин сосредоточился на подготовке документа.
Послание готовится не один месяц: свои блоки вопросов прорабатывают подразделения администрации Кремля, кроме того, глава государства проводит консультации. Так, и в прошлом году, и в этом президент общался с Общероссийским народным фронтом в преддверии Послания. На "Форуме действий" ОНФ в ноябре Путин подчеркнул, что хотел бы получить дополнительные идеи и анализ того, что происходит в стране, чтобы затем учесть это в Послании.
В интервью ТАСС он сообщил, что расскажет о судьбе материнского капитала. При этом напомнил, что "программа через год заканчивается и все должны знать об этом". "Но, конечно, нужно думать о механизмах поддержки демографии", - добавил он. На "Форуме действий" ОНФ глава государства обещал отразить в Послании вопросы стабильности налоговой системы. "Все предпринимательское сообщество, в какой бы сфере ни работали, говорят нам только об одном: обеспечьте, пожалуйста, стабильность налоговой системы", - заметил Путин.
Послание Федеральному Собранию - базовый документ, определяющий позицию президента по основным положениям российской политики. Обязанность главы государства оглашать Послание предусмотрена Конституцией. В своем обращении руководитель страны оценивает ситуацию в различных сферах общественной жизни, формулирует свое видение основных направлений госполитики. Обозначенные приоритеты становятся ориентирами для парламента и правительства. При этом в Послании президент говорит об основных направлениях развития России не только на ближайший год, но и на перспективу.
В Кремль, помимо парламентариев, приглашаются члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов, Генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, Общественной палаты, руководство основных конфессий, главы регионов и городов федерального значения, представители СМИ. Всего 1100 приглашенных. Кстати, на освещение Послания уже аккредитовалось почти полтысячи журналистов - как из России, так и из-за рубежа.
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Комментарии
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Inferno17:31, 04.12.2014#
Да стабильное, в этом государстве стабильный ППЦ, стабильный рост цен на всё (кроме зарплат и доходов населения), стабильный рост инфляции, стабильное обесценивание денег, стабильное повышение налогов, пошлин, стабильное появление всё новых и новых запретов и т. д. Это не нытьё, а констатация фактов. И только полному д*раку от этого может быть радостно в таком ср*льнике жить, пока вова трилюет нефть, газ со своей командой на свой карман триллионами. А ты ездий по разбитым дорогам, покупай продукты с земли и не забудь самое главное, плати цуко налоги, чтобы всякие депутаты пилили их потом в бюджете. Слушай обязательно сегодня этого клоуна. Он расскажет, что всё в стране зачибись.
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Primorskiy18:35, 04.12.2014#
менее чем через полчаса послание самого всея стране! но что интересно по нтв предварительный рассказ как это будет сделал журналист владимир кондратьев!неужели кондратий владимира так близко!? а послание то одиннадцатое, а такого числа и башни-близняшки завалили и япошек накрыло в марте и тоже одиннадцатого года! может совпадение? может Знак Божий!? ))) хотя как то несмешно. .
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