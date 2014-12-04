Сегодня Владимира Путина будет слушать весь мир

Для Владимира Путина это уже одиннадцатое Послание. Прямая трансляция будет осуществляться телеканалами "Россия" и "Первый канал". До момента оглашения текст держится в секрете. Но некоторые темы на этот раз анонсировал сам президент.

Президент самостоятельно готовит Послание. Естественно, глава государства запрашивает экспертные оценки, материалы, но содержание определяет он сам. Вернувшись из Анкары, Владимир Путин сосредоточился на подготовке документа.

Послание готовится не один месяц: свои блоки вопросов прорабатывают подразделения администрации Кремля, кроме того, глава государства проводит консультации. Так, и в прошлом году, и в этом президент общался с Общероссийским народным фронтом в преддверии Послания. На "Форуме действий" ОНФ в ноябре Путин подчеркнул, что хотел бы получить дополнительные идеи и анализ того, что происходит в стране, чтобы затем учесть это в Послании.

В интервью ТАСС он сообщил, что расскажет о судьбе материнского капитала. При этом напомнил, что "программа через год заканчивается и все должны знать об этом". "Но, конечно, нужно думать о механизмах поддержки демографии", - добавил он. На "Форуме действий" ОНФ глава государства обещал отразить в Послании вопросы стабильности налоговой системы. "Все предпринимательское сообщество, в какой бы сфере ни работали, говорят нам только об одном: обеспечьте, пожалуйста, стабильность налоговой системы", - заметил Путин.

Послание Федеральному Собранию - базовый документ, определяющий позицию президента по основным положениям российской политики. Обязанность главы государства оглашать Послание предусмотрена Конституцией. В своем обращении руководитель страны оценивает ситуацию в различных сферах общественной жизни, формулирует свое видение основных направлений госполитики. Обозначенные приоритеты становятся ориентирами для парламента и правительства. При этом в Послании президент говорит об основных направлениях развития России не только на ближайший год, но и на перспективу.

В Кремль, помимо парламентариев, приглашаются члены правительства, главы Конституционного и Верховного судов, Генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, Общественной палаты, руководство основных конфессий, главы регионов и городов федерального значения, представители СМИ. Всего 1100 приглашенных. Кстати, на освещение Послания уже аккредитовалось почти полтысячи журналистов - как из России, так и из-за рубежа.

ZRPRESS.RU, Владивосток.