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За публичные призывы к экстремизму в Интернете дадут до 5 лет тюрьмы
В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья «Финансирование экстремистской деятельности». Она устанавливает наказание за сбор средств на осуществление преступлений экстремистской направленности.
Попавшемуся на этом преступлении придется раскошелиться на штраф от 300 до 500 тысяч рублей или распрощаться со свободой на 3 года.
За публичные призывы к экстремизму, совершенные не только в СМИ, но и в интернете, предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.
По словам директора департамента внутренней политики Приморского края Георгия Полищука, появление такого закона – абсолютно закономерное явление.
«Люди, не задумываясь порой над последствиями, пишут в интернете высказывания, которые смело можно принять за экстремистские. Интернет публичен, и то, что звучит там, по большому счету может быть приравнено к публичному выступлению при большом стечении народа», - отметил директор департамента.
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Естественно, что этот закон написан для политических противников действующей власти, а не для когог-либо другого. Так как в высказываниях Госдумы, правительственных чиновников, и самого Президентского величества можно отыскать столько экстремизма, что хватит не только на 5 лет. Но к ним закон применяться не будет, ведь это вам Россия а не Омерика с Гейропой, где перед законом все равны, и могут взять под арест даже Николя Саркози или Берлускони.