Некоторые губернаторы решают оставить все как есть

Глав местного самоуправления и органов представительной власти в муниципальных образованиях Иркутской области будут выбирать прямым голосованием жители территорий. Такое решение принято губернатором Иркутской области Сергеем ЕРОЩЕНКО на совещании по реформе местного самоуправления, сообщается на официальном сайте правительства области.

Глава региона внес соответствующие законопроекты в заксобрание Иркутской области 28 мая. В случае, если областной парламент одобрит документы, в единый день голосования 14 сентября в городах Приангарья выборы пройдут по предложенной схеме.

– Губернатором принято решение, что главы муниципальных образований, а также все представительные органы местного самоуправления избираются населением на прямых выборах. Главы будут возглавлять исполнительные органы власти муниципалитетов, - отметил первый вице-премьер области Виктор ИГНАТЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.