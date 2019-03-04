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Из-за скандальных выборов в Приморье Центризбирком перенастроит всю систему подсчета голосов
Будет введена система QR-кодирования
К предстоящим региональным выборам, которые пройдут в стране 8 сентября, будут обновлены 5758 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), выпущенных в 2010 году. В аппаратах появится функция QR-кодирования, которая станет защитой от попыток воздействия на результаты голосования.
Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. О готовящейся модернизации КОИБ-2010 ранее сообщала и глава Центризбиркома Элла Памфилова. Эксперты отмечают, что к старым образцам периодически возникали вопросы и поэтому решение перенастроить их выглядит вполне логичным.
Вопросы технического оснащения выборов председатель ЦИК затронула, выступая 28 февраля на Первом общероссийском электоральном медиафоруме.
— То, что касается КОИБов 2010 года — мы сейчас будем их технически корректировать, чтобы ввести QR-кодирование, — сообщила Элла Памфилова.
Обновить КОИБы планируют уже к Единому дню голосования, который пройдет в сентябре 2019 года, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Версия 2010 года будет доведена до стандартов комплексов, выпущенных в 2017-м в количестве 7011 штук.
— Это необходимо, чтобы защитить от возможных попыток воздействия на результаты голосования. К тому же это поможет сэкономить порядка миллиарда рублей, — пояснил он.
Использование QR-кодирования в КОИБах повысит оперативность обработки протоколов, полагает президент Ассоциации политических юристов, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ Роман Смирнов.
— Это минимизирует человеческий фактор в вопросе пересчета голосов. Версия КОИБов 2017 года, по аналогу которой будут усовершенствованы КОИБы 2010 года, имеет надежную степень защиты, к ней было меньше всего замечаний, — отметил эксперт. — А к старым образцам периодически возникали вопросы, поэтому логично, что ЦИК решила их перенастроить.
На прошедших выборах КОИБы 2010 года не вызвали сомнений у наблюдателей, сообщил «Известиям» координатор Национального общественного мониторинга Роман Коломойцев.
— Фактов, подтверждающих нарушения процедуры голосования с помощью КОИБов, не выявлено. Выборочно, в установленном законом порядке, проводился ручной пересчет, и данные совпадали с результатами, которые выдавали КОИБы-2010, — подчеркнул он.
Постоянное развитие и внедрение в процессы голосования технологий, обеспечивающих чистоту подсчета, необходимо само по себе, считает профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.
— Для решения проблемы легитимности результатов выборов и повышения уровня доверия к инструментам голосования, модернизация КОИБов является важной задачей, — полагает он. — Но проблему доверия только это не решит. Если эксперты могут понять, как работает технология QR-кодов, то большинство избирателей не представляют, что это такое. Любая технология в массовом сознании представляется инструментом, который может быть использован не только для повышения прозрачности голосования, но и для фальсификации его итогов. Необходима содержательная работа, направленная на повышение доверия к процедуре подсчета со стороны населения.
Впервые КОИБ-2010 был использован на выборах депутатов заксобрания Челябинской области в октябре 2010 года. Затем его применяли на последующих президентских, парламентских и региональных выборах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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