Новая Зеландия негласно присоединилась к санкциям против России

По данным «Коммерсанта», новозеландские банки вслед за австралийскими закрыли корреспондентские счета ряда российских госбанков, в том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, которые теперь вынуждены проводить клиентские расчеты в австралийских и новозеландских долларах через посредников, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на издание.

Проблема не в политической воле Новой Зеландии, пишет газета, а в опасениях банкиров: большинство местных банков являются дочерними структурами австралийских.

Источник «Коммерсанта» в одном из оказавшихся под санкциями госбанков считает, что проблемы возникли еще летом, когда правительство Австралии расширило санкции. «Еще хуже ситуация стала осенью после очередной волны санкций, когда, в частности, был ограничен доступ госбанков на австралийский рынок капитала», - сказал источник. Он отметил, что аналогичные меры приняли и банки из Новой Зеландии, однако страна официально к санкциям не присоединялась.

Речь идет о ностро-счетах, наличие которых дает возможность клиентам госбанков проводить прямые расчеты с их партнерами в валютах Австралии и Новой Зеландии, избегая дополнительных трат на конвертацию в третью валюту. Как правило, ностро-счета открываются в тех странах, в валютах которых клиенты банка должны осуществлять платежи и получать поступления. Кроме того, они открываются в тех странах, валюты которых необходимы для торговой деятельности инвалютных трейдеров самого банка на форексном и денежном рынках.

С начала украинского кризиса Австралия трижды вводила санкции против России. Канберра внесла в черный список 113 физических лица, запретила поставки в Россию урана, вооружений и оборудования, а также закрыла доступ российским государственным банкам на австралийский рынок капитала и наложила запрет на инвестиции в Крым или торговлю с ним.

Между тем источник ZRPRESS.RU, проживающий долгое время в Новой Зеландии, в частной беседе сообщил, что новозеландцы очень боятся ответных российских санкций. Новая Зеландия, напомним, поставляет в Россию, прежде всего, большую номенклатуру продовольственных товаров и изделий легкой промышленности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.