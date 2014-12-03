www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.57 р. 100 JPY: 62.42 р.
EUR: 80.65 р. 10 CNY: 10.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Новая Зеландия негласно присоединилась к санкциям против России

03 Декабря 2014, 13:22 | В России

По данным «Коммерсанта», новозеландские банки вслед за австралийскими закрыли корреспондентские счета ряда российских госбанков, в том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, которые теперь вынуждены проводить клиентские расчеты в австралийских и новозеландских долларах через посредников, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на издание.

Проблема не в политической воле Новой Зеландии, пишет газета, а в опасениях банкиров: большинство местных банков являются дочерними структурами австралийских.

Источник «Коммерсанта» в одном из оказавшихся под санкциями госбанков считает, что проблемы возникли еще летом, когда правительство Австралии расширило санкции. «Еще хуже ситуация стала осенью после очередной волны санкций, когда, в частности, был ограничен доступ госбанков на австралийский рынок капитала», - сказал источник. Он отметил, что аналогичные меры приняли и банки из Новой Зеландии, однако страна официально к санкциям не присоединялась.

Речь идет о ностро-счетах, наличие которых дает возможность клиентам госбанков проводить прямые расчеты с их партнерами в валютах Австралии и Новой Зеландии, избегая дополнительных трат на конвертацию в третью валюту. Как правило, ностро-счета открываются в тех странах, в валютах которых клиенты банка должны осуществлять платежи и получать поступления. Кроме того, они открываются в тех странах, валюты которых необходимы для торговой деятельности инвалютных трейдеров самого банка на форексном и денежном рынках.

С начала украинского кризиса Австралия трижды вводила санкции против России. Канберра внесла в черный список 113 физических лица, запретила поставки в Россию урана, вооружений и оборудования, а также закрыла доступ российским государственным банкам на австралийский рынок капитала и наложила запрет на инвестиции в Крым или торговлю с ним.

Между тем источник ZRPRESS.RU, проживающий долгое время в Новой Зеландии, в частной беседе сообщил, что новозеландцы очень боятся ответных российских санкций. Новая Зеландия, напомним, поставляет в Россию, прежде всего, большую номенклатуру продовольственных товаров и изделий легкой промышленности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: банки  бизнес  экономика  санкции  финансы  валюта  Россия  новая зеландия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru