Европейцы хотят, чтобы у них появился свой Путин

В главной шотландской газете «Скотсмен», опубликована сенсационная статья под названием «Новое восприятие Путина»

На прошлой неделе Джеральд УОРНЕР, ведущий обозреватель главной шотландской газеты «Скотсмен», опубликовал статью под названием «Новое восприятие ПУТИНА».

Начинает он ее нестандартно. Приведем цитаты из англоязычного «Фейсбука»: «Я никогда не думал, что доживу до того момента, когда стану говорить, что скорее соглашусь с Путиным, чем с любым из западных лидеров» и «Нам нужен Путин…». Более того, считает он, такие настроения все чаще встречаются в англоязычном сегменте Интернета.

Людей недалеких и поверхностных, конечно, могут успокоить штампы о «демократии» и предложения по-настоящему прочувствовать все «прелести» российского правительства, продолжает автор. Однако уровень разочарования и презрения к Европейско-американской политической системе достиг такого высоты, что уже грозит ее полным отрицанием. А коренные изменения, по мнению автора, спровоцирует финансовая катастрофа, которая сметет «бесчестную модель парламентской псевдодемократии, так долго питавшей власть мошенников и дураков».

Новую волну восхищения Путиным в Интернете вызвал его контраст с «политкорректными хлюпиками» из Европы и Америки на саммите «Восьмерки». «Жалкие старания этих позеров-госдеятелей, снявших по совету «пиарщиков» галстуки в попытке выглядеть значительнее, по праву вызвали лишь насмешки и презрение», – пишет Уорнер. Выступления Путина больше походили на спектакль, продолжает журналист, однако «когда дошло до дела, он мгновенно пресек намерения ОБАМЫ, КЭМЕРОНА и ОЛЛАНДА вооружить «Аль-Каиду» в Сирии, сказав свое железное «Нет»».

Неудивительно, иронизирует Уорнер, что британцы вдруг захотели, чтобы кроме Путина их интересы выразил кто-нибудь и в их правительстве. Несмотря на репутацию российского президента как человека безжалостного к своим противникам, Запад не может не видеть очевидного, настаивает автор. Путин ясно осознает интересы своей страны и следует им. Борется с радикальным исламом, а не кормит его на бюджетные деньги. Поддерживает армию, с третьим по величине в мире бюджетом, а не «предательски» разрушает ее.

Великая ирония в том, удивляется журналист, что все идет к холодной войне, однако «культурный марксизм» теперь несет Запад. Его лидеры узаконивают однополые браки, а Путин вводит жесткие законы против гомосексуализма. Европа и Америка – оплот банкиров – говорят о так называемом «равенстве», что в России воспринимается как лицемерие, потому что здесь не понаслышке знают, кто такие олигархи.

Контраст между Западом и Россией очевиден, заключает автор. «Безумный либерализм, культурный мазохизм, вымирание коренного населения, уничтожение института семьи и гедонизм вместо личной ответственности против зрелости нации, жесткой политической воли и твердого следования национальным интересам».

Фото RIA Novosti.