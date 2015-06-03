Выборы в Госдуму-2016 могут перенести с декабря на сентябрь

Выборы в Государственную думу в 2016 году могут быть проведены досрочно. Вынести на обсуждение перенос даты выборов с декабря на сентябрь предложил своим коллегам по нижней палате парламента лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия".

Как рассказали «Известиям» ряд собеседников в Госдуме, во фракциях «Справедливая Россия» и «Единая Россия» инициативу Жириновского поддерживают, а вот в КПРФ единого мнения по этому вопросу нет. В администрации президента говорят, что этот вопрос должны решить сами депутаты, но никаких запретов по теме переноса выборов нет.

Как рассказали «Известиям» в руководстве Госдумы, от Владимира Жириновского поступила инициатива перенести день выборов в Госдуму с декабря на сентябрь 2016 года. Связано это с оптимизацией расходов бюджета на выборы - чтобы провести все избирательные кампании в сентябре в единый день голосования.

- В принципе идея хорошая. Но тут необходимо консолидированное решение, так как в парламенте четыре фракции и они должны сами решить, - заявил «Известиям» высокопоставленный собеседник.

Во фракции «Единая Россия» несколько источников сообщили, что поддерживают идею лидера ЛДПР, так как «денег лишних в стране нет и расточительством не стоит заниматься». В «Справедливой России», по данным «Известий», также придерживаются мнения, что все выборы нужно провести в 2016 году в единый день голосования.

- Мы считаем, что в 2016 году две большие избирательные кампании - сентябрьский единый день голосования и декабрьские выборы в Госдуму - логично, правильно и экономично как для избирателей, так и для бюджета объединить. Правда, тут есть юридический момент. Необходимо решить, какой из этих двух дней мы можем безболезненно сдвинуть. Срок полномочий депутата ГД оговорен в Конституции РФ, и просто взять и сказать, что выборы будут в сентябре, мы не можем, потому что так мы автоматически сокращаем срок полномочий действующих депутатов на четыре месяца. Здесь Госдума и администрация президента должны взвесить все моменты и решить, как все правильно сделать. Если АП серьезно задумается о том, чтобы провести выборы в сентябре, то они найдут правовые способы решения этого вопроса, а мы это поддержим, - отметил вице-спикер Госдумы Игорь ЛЕБЕДЕВ (ЛДПР).

В администрации президента «Известиям» сообщили, что готовы к диалогу по этому вопросу.

- Этот вопрос касается в первую очередь самих депутатов. Если будет от них такая инициатива, то мы готовы ее обсудить, - отметил собеседник «Известий», добавив, что нужно четко продумать правовые механизмы, которые позволят реализовать инициативу Жириновского.

Во фракции КПРФ единого мнения по проведению досрочных выборов нет. Часть депутатов готовы на четыре месяца раньше сдать мандат, остальные считают, что не будут поддерживать идею.

Глава юрслужбы КПРФ, депутат Госдумы Вадим СОЛОВЬЕВ заявил, что коммунисты не будут поддерживать перенос выборов, поскольку он не выгоден оппозиции и избирателям.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.