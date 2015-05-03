Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России ввели миллионные штрафы за экстремистские призывы в СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за призывы к терроризму и экстремизму в СМИ. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, за публикации в СМИ, призывающие к терроризму, экстремизму или оправдывающие его, вводится штраф до 1 млн руб. Наказание также включает конфискацию тиража. Минимальный размер штрафа теперь составляет 10 тыс. руб. Ранее СМИ могли оштрафовать за такое правонарушение на 50–100 тыс. руб.
Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в конце апреля. Штрафы станут альтернативой предупреждениям, которые грозят закрытием издания, сказал ранее председатель профильного комитета Леонид Левин. Выбирать, выносить предупреждение или назначать штраф, Роскомнадзор будет в зависимости от того, посчитает он нарушение случайностью или злоупотреблением, пояснил Левин.
Собеседник РБК в комитете рассказывал, что Роскомнадзор будет добиваться штрафа в суде, а предупреждение изданию сможет вынести сам.
Новости тематики
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
- Домены ru и рф возьмет под контроль государство
Новости раздела
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
- Сегодня Путин скажет нечто
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
"Воровскую власть нельзя трогать наша банда пришла на долго ".