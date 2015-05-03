В России ввели миллионные штрафы за экстремистские призывы в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за призывы к терроризму и экстремизму в СМИ. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, за публикации в СМИ, призывающие к терроризму, экстремизму или оправдывающие его, вводится штраф до 1 млн руб. Наказание также включает конфискацию тиража. Минимальный размер штрафа теперь составляет 10 тыс. руб. Ранее СМИ могли оштрафовать за такое правонарушение на 50–100 тыс. руб.

Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в конце апреля. Штрафы станут альтернативой предупреждениям, которые грозят закрытием издания, сказал ранее председатель профильного комитета Леонид Левин. Выбирать, выносить предупреждение или назначать штраф, Роскомнадзор будет в зависимости от того, посчитает он нарушение случайностью или злоупотреблением, пояснил Левин.

Собеседник РБК в комитете рассказывал, что Роскомнадзор будет добиваться штрафа в суде, а предупреждение изданию сможет вынести сам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.