www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

В России ввели миллионные штрафы за экстремистские призывы в СМИ

03 Мая 2015, 14:49 | В России

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за призывы к терроризму и экстремизму в СМИ. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, за публикации в СМИ, призывающие к терроризму, экстремизму или оправдывающие его, вводится штраф до 1 млн руб. Наказание также включает конфискацию тиража. Минимальный размер штрафа теперь составляет 10 тыс. руб. Ранее СМИ могли оштрафовать за такое правонарушение на 50–100 тыс. руб.

Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в конце апреля. Штрафы станут альтернативой предупреждениям, которые грозят закрытием издания, сказал ранее председатель профильного комитета Леонид Левин. Выбирать, выносить предупреждение или назначать штраф, Роскомнадзор будет в зависимости от того, посчитает он нарушение случайностью или злоупотреблением, пояснил Левин.

Собеседник РБК в комитете рассказывал, что Роскомнадзор будет добиваться штрафа в суде, а предупреждение изданию сможет вынести сам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: Путин  экстремизм  штраф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Путин В.В.11:42, 04.05.2015#

    "Воровскую власть нельзя трогать наша банда пришла на долго ".

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru